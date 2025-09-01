Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagmittag mit Verlusten

DAX23.751 -1,2%ESt505.341 -0,5%Top 10 Crypto15,60 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.857 +1,8%Euro1,1631 -0,7%Öl69,46 +1,9%Gold3.480 +0,1%
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- DEUTZ steigt ins Rüstungsgeschäft ein -- NIO setzt mehr um -- SMA Solar, Lucid, Bitcoin, Siemens Energy, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Commerzbank, Siemens, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
NIO-Aktie steigt: Tesla-Konkurrent macht weniger Verluste und setzte mehr um
Abwärtsdruck: DAX mit deutlichem Abschlag - 24.000-Punkte-Marke aus dem Blick verloren
Volkswagen (VW) vz im Fokus

02.09.25 12:06 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 99,82 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) St.
101,40 EUR -1,30 EUR -1,27%
Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,2 Prozent auf 99,82 EUR. Das Tagestief markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 99,20 EUR. Bei 100,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 135.131 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (114,20 EUR) erklomm das Papier am 11.03.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Volkswagen (VW) vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 6,36 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,43 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 115,30 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 25.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,34 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,21 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,04 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 80,81 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 83,34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 17,12 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Volkswagen (VW) vz Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
28.07.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
25.07.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.08.2025Volkswagen (VW) vz Sector PerformRBC Capital Markets
28.07.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
28.07.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
25.07.2025Volkswagen (VW) vz HaltenDZ BANK
25.07.2025Volkswagen (VW) vz Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

