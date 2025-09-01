Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagmittag mit Verlusten

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 99,82 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,2 Prozent auf 99,82 EUR. Das Tagestief markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 99,20 EUR. Bei 100,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 135.131 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (114,20 EUR) erklomm das Papier am 11.03.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Volkswagen (VW) vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 6,36 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,43 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 115,30 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 25.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,34 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,21 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,04 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 80,81 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 83,34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 17,12 EUR in den Büchern stehen haben wird.

