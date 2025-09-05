Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Montagmittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 100,75 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 100,75 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 100,90 EUR. Bei 100,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 189.644 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 114,20 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 11,78 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Abschläge von 21,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Volkswagen (VW) vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,36 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,47 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 115,30 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 25.07.2025. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,21 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 80,81 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 83,34 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2025 17,11 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

