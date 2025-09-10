Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich
Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 101,55 EUR.
Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 101,55 EUR zu. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 101,90 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 101,35 EUR. Zuletzt wechselten 341.209 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.
Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 114,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 12,46 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 78,86 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,41 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Volkswagen (VW) vz 6,36 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 115,30 EUR.
Am 25.07.2025 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 4,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 6,21 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Volkswagen (VW) vz 80,81 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 83,34 Mrd. EUR umgesetzt worden.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.
In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 17,09 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
