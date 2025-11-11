Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz schiebt sich am Dienstagmittag vor

So entwickelt sich Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 96,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,5 Prozent auf 96,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 96,86 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 95,82 EUR. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 204.412 Aktien.

Bei einem Wert von 114,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.03.2025). Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 15,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 78,86 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,02 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,43 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Volkswagen (VW) vz 6,36 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 115,30 EUR angegeben.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,96 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,42 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 80,31 Mrd. EUR im Vergleich zu 78,48 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 10.03.2026 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Am 16.03.2027 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,01 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

