Shutdown-Ende naht: DAX weiter leicht erholt -- Börsen in Fernost letztlich uneins -- Porsche verdient deutlich weniger -- Plug Power mit höherem Umsatz -- HENSOLDT, United Internet, Allianz im Fokus
Top News
Blick auf Volkswagen (VW) vz-Kurs

11.11.25 09:22 Uhr
Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag auf grünem Terrain

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 95,84 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 95,84 EUR zu. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 96,16 EUR zu. Bei 95,82 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 33.334 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 114,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Bei 78,86 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 21,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,43 EUR, nach 6,36 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 115,30 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,96 EUR gegenüber 2,42 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,33 Prozent auf 80,31 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 78,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Volkswagen (VW) vz am 10.03.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 16.03.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,01 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
10.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
04.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
03.11.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
