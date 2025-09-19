DAX23.464 -0,7%ESt505.437 -0,4%Top 10 Crypto15,50 -3,1%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin95.760 -2,5%Euro1,1768 +0,2%Öl66,73 +0,1%Gold3.724 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 D-Wave Quantum A3DSV9 Deutsche Telekom 555750 Porsche PAG911 BASF BASF11 SAP 716460 Palantir A2QA4J Apple 865985 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Verlusten -- Pfizer plant wohl Milliardenübernahme von Metsera -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Diginex, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Samsung im Fokus
Top News
Vodafone-Aktie unter Druck: 2G-Abschaltung im Mobilfunknetz wird vorgezogen Vodafone-Aktie unter Druck: 2G-Abschaltung im Mobilfunknetz wird vorgezogen
Novartis-Aktie freundlich: Medikamentenpreise sollen sich den US-Preisen angleichen Novartis-Aktie freundlich: Medikamentenpreise sollen sich den US-Preisen angleichen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft mit dem Index-Zertifikat auf den SGI German Bundes Index. Mehr erfahren!
Kursentwicklung im Fokus

Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagvormittag tiefer

22.09.25 09:29 Uhr
Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagvormittag tiefer

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,5 Prozent bei 92,94 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) St.
91,40 EUR -3,50 EUR -3,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 4,5 Prozent auf 92,94 EUR ab. Bei 92,84 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 94,64 EUR. Bisher wurden heute 215.873 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 114,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 22,87 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 78,86 EUR am 29.11.2024. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 17,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,36 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,95 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 115,40 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 25.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,34 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,21 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,04 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 80,81 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 83,34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 16,93 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Rivian-Aktie: Tesla-Konkurrent entlässt hunderte Mitarbeiter vor Ende der Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge

Tesla-Aktie: Marktanteil des E-Autobauers in den USA sinkt auf den niedrigsten Stand seit 2017

Berenberg beurteilt Volkswagen-Aktie mit Buy

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St.

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Steve Mann / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
11:11Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
10:46Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
10:21Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
10:11Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
08:01Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10:46Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
10:21Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
08:01Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
19.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11:11Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
10:11Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
17.09.2025Volkswagen (VW) vz Sector PerformRBC Capital Markets
16.09.2025Volkswagen (VW) vz Sector PerformRBC Capital Markets
09.09.2025Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen