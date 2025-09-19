Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagvormittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,5 Prozent bei 92,94 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 4,5 Prozent auf 92,94 EUR ab. Bei 92,84 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 94,64 EUR. Bisher wurden heute 215.873 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 114,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 22,87 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 78,86 EUR am 29.11.2024. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 17,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,36 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,95 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 115,40 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 25.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,34 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,21 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,04 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 80,81 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 83,34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 16,93 EUR je Aktie aus.

