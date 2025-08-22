Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 101,80 EUR nach.
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,6 Prozent auf 101,80 EUR ab. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie sank bis auf 101,75 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 102,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20.657 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (114,20 EUR) erklomm das Papier am 11.03.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 10,86 Prozent niedriger. Am 29.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 78,86 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.
Für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,43 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 115,30 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 25.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,34 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,04 Prozent auf 80,81 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 83,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.
Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2025 17,12 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Volkswagen (VW) vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Warburg Research
|25.07.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Volkswagen (VW) vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|Volkswagen (VW) vz Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|Volkswagen (VW) vz Halten
|DZ BANK
|25.07.2025
|Volkswagen (VW) vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.03.2025
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|21.01.2025
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|13.01.2025
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|23.12.2024
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|03.12.2024
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
