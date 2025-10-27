Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 91,28 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 91,28 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 91,66 EUR. Bei 91,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 377.679 Stück.

Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 114,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.11.2024 (78,86 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,59 EUR, nach 6,36 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 115,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 25.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,34 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,21 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 80,81 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 83,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,04 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,73 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

