Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Nachmittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Vonovia SE. Zuletzt wies die Vonovia SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 26,15 EUR nach oben.

Die Vonovia SE-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 26,15 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vonovia SE-Aktie bei 26,47 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,18 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.397.387 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 32,08 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE-Aktie mit einem Kursplus von 22,68 Prozent wieder erreichen. Bei 24,03 EUR fiel das Papier am 26.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Vonovia SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,26 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 34,58 EUR.

Vonovia SE ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,09 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 1,50 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 19.03.2026 dürfte Vonovia SE Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 18.03.2027 dürfte Vonovia SE die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

