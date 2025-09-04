Barclays-Analyse treibt Continental-Aktie an: Analysten sehen massive Unterbewertung
Die Aktien von Continental haben den DAX am Montag hinter sich gelassen.
Via XETRA ging es für die Papiere von Continental zuletzt um 2,22 Prozent abwärts auf 74,44 Euro. Vor der in Kürze anstehenden Abspaltung des Autozuliefergeschäfts als Aumovio wies mit Erwann Dagorne von Barclays ein weiterer Experte auf die aus seiner Sicht immense Unterbewertung des noch bestehenden Gesamtkonzerns hin. Er zog mit einem Kursziel von 100 Euro an der Spitze der Analystenschar mit der UBS gleich. Sowohl Aumovio als auch die künftige Conti böten attraktive Anlagestorys, so Dagorne.
Conti stehe vor dem größten Umbau seit Jahrzehnten, der unter dem bisherigen Konglomeratsabschlag verborgene Werte schöpfen soll. Dagorne erinnerte daran, dass nach der Aumovio-Abspaltung auch der Verkauf des ContiTech-Geschäftsfeldes Original Equipment Solutions (OESL) an Regent endgültig vollzogen werden soll. Letztlich stehe dann noch der Verkauf des restlichen Geschäfts von ContiTech auf dem Weg zum reinen Reifen-Player auf der Agenda.
Die Conti-Aktien laufen mit plus 15 Prozent dem DAX im Jahr 2025 bislang hinterher. Der deutsche Leitindex kommt auf fast 20 Prozent Zuwachs.
