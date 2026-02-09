Ausblick: McDonalds stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
McDonalds öffnet die Bücher - was Experten in Aussicht stellen.
Werte in diesem Artikel
McDonalds wird am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
32 Analysten schätzen, dass McDonalds für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,04 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,80 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 27 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 6,83 Milliarden USD aus - das entspräche einem Plus von 6,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,39 Milliarden USD in den Büchern standen.
Die Prognosen von 36 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 12,14 USD, gegenüber 11,39 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 32 Analysten durchschnittlich 26,69 Milliarden USD im Vergleich zu 25,92 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: McDonalds und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf McDonalds
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf McDonalds
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere McDonalds News
Bildquellen: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com