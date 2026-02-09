DAX25.015 +1,2%Est506.059 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8100 -0,8%Nas23.239 +0,9%Bitcoin58.065 -1,4%Euro1,1904 -0,1%Öl69,11 ±-0,0%Gold5.033 -0,5%
Ausblick: McDonalds stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

10.02.26 07:13 Uhr
McDonalds öffnet die Bücher - was Experten in Aussicht stellen.

McDonald's Corp.
272,85 EUR -0,40 EUR -0,15%
McDonalds wird am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

32 Analysten schätzen, dass McDonalds für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,04 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,80 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 27 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 6,83 Milliarden USD aus - das entspräche einem Plus von 6,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,39 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 36 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 12,14 USD, gegenüber 11,39 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 32 Analysten durchschnittlich 26,69 Milliarden USD im Vergleich zu 25,92 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.net

