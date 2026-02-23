McDonalds Aktie
Marktkap. 202,24 Mrd. EURKGV 25,57 Div. Rendite 2,35%
WKN 856958
ISIN US5801351017
Symbol MCD
McDonalds Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für McDonald's von 305 auf 325 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Jahrelang hätten sich die Schnellrestaurants in den Free-Cashflow-Renditen bei ähnlicher geschäftlicher Entwicklung kaum unterschieden, schrieb John Ivankoe am Dienstag. Er bricht nun mit diesem Paradigma und rät nun zur Differenzierung zwischen McDonald's, Domino's Pizza, Yum Brands und Restaurant Brands in der Bewertung. Für Domino's Pizza sprach er eine neue Empfehlung aus. Aber auch McDonald's bleibt eine zentrale Figur in den Portfolios trotz der Nähe zu seinem Kursziel./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 05:49 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 05:49 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pola Damonte / Shutterstock.com
Zusammenfassung: McDonalds Overweight
|Unternehmen:
McDonald's Corp.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 325,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 334,56
|Abst. Kursziel*:
-2,86%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 334,57
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,86%
|
Analyst Name:
John Ivankoe
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 341,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu McDonald's Corp.
|14:41
|McDonalds Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|McDonalds Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|McDonalds Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|McDonalds Overweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|McDonalds Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:41
|McDonalds Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|McDonalds Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|McDonalds Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|McDonalds Overweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|McDonalds Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:41
|McDonalds Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|McDonalds Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|McDonalds Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|McDonalds Overweight
|Barclays Capital
|06.11.25
|McDonalds Kaufen
|DZ BANK
|11.07.16
|McDonalds Verkaufen
|Independent Research GmbH
|26.04.16
|McDonalds Verkaufen
|Independent Research GmbH
|26.01.16
|McDonalds Verkaufen
|Independent Research GmbH
|26.10.15
|McDonalds Verkaufen
|Independent Research GmbH
|12.02.26
|McDonalds Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|McDonalds Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|McDonalds Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.25
|McDonalds Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.24
|McDonalds Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.