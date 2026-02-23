DAX 25.024 +0,1%ESt50 6.124 +0,2%MSCI World 4.522 +0,1%Top 10 Crypto 8,1880 -3,6%Nas 22.714 +0,4%Bitcoin 53.983 -1,4%Euro 1,1770 -0,1%Öl 71,65 +0,2%Gold 5.138 -1,7%
McDonalds Aktie

284,10 EUR +0,60 EUR +0,21 %
STU
334,57 USD +0,01 USD ±0,00 %
BTT
Marktkap. 202,24 Mrd. EUR

KGV 25,57 Div. Rendite 2,35%
WKN 856958

ISIN US5801351017

Symbol MCD

JP Morgan Chase & Co.

McDonalds Overweight

14:41 Uhr
Aktie in diesem Artikel
McDonald's Corp.
284,10 EUR 0,60 EUR 0,21%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für McDonald's von 305 auf 325 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Jahrelang hätten sich die Schnellrestaurants in den Free-Cashflow-Renditen bei ähnlicher geschäftlicher Entwicklung kaum unterschieden, schrieb John Ivankoe am Dienstag. Er bricht nun mit diesem Paradigma und rät nun zur Differenzierung zwischen McDonald's, Domino's Pizza, Yum Brands und Restaurant Brands in der Bewertung. Für Domino's Pizza sprach er eine neue Empfehlung aus. Aber auch McDonald's bleibt eine zentrale Figur in den Portfolios trotz der Nähe zu seinem Kursziel./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 05:49 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 05:49 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pola Damonte / Shutterstock.com

Zusammenfassung: McDonalds Overweight

Unternehmen:
McDonald's Corp.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 325,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 334,56		 Abst. Kursziel*:
-2,86%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 334,57		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,86%
Analyst Name:
John Ivankoe 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 341,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu McDonald's Corp.

14:41 McDonalds Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 McDonalds Kaufen DZ BANK
12.02.26 McDonalds Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.02.26 McDonalds Overweight Barclays Capital
12.02.26 McDonalds Sector Perform RBC Capital Markets
Nachrichten zu McDonald's Corp.

finanzen.net McDonalds Aktie News: McDonalds am Dienstagnachmittag mit Aufschlag
finanzen.net Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht schlussendlich Abschläge
finanzen.net McDonalds Aktie News: McDonalds reagiert am Abend positiv
finanzen.net Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich am Montagnachmittag schwächer
finanzen.net Zurückhaltung in New York: Dow Jones fällt zum Handelsstart
finanzen.net Dow Jones aktuell: Dow Jones liegt am Donnerstagnachmittag im Minus
finanzen.net Donnerstagshandel in New York: Dow Jones mittags schwächer
finanzen.net Donnerstagshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsstart schwächer
Benzinga Jeff Bezos Denies Advising Gen Z To Flip Burgers Or Slog It At Real World Jobs Like Palantir, But Elon Musk Says Trump &#39;Worked&#39; At McDonalds
PR Newswire Serving Holidays with a Side of Chaos: Dr. Seuss's The Grinch Meal Is Coming to McDonald's
PR Newswire McDONALD'S REPORTS THIRD QUARTER 2025 RESULTS
PR Newswire McDONALD'S RAISES QUARTERLY CASH DIVIDEND BY 5%
PR Newswire McDONALD'S REPORTS SECOND QUARTER 2025 RESULTS
PR Newswire McDONALD'S ANNOUNCES QUARTERLY CASH DIVIDEND
RTE.ie Stalled McDonalds expansion continues
PR Newswire McDONALD'S ANNOUNCES QUARTERLY CASH DIVIDEND
