DAX 24.874 +0,1%ESt50 6.018 -0,3%MSCI World 4.529 -0,9%Top 10 Crypto 8,4265 -1,4%Nas 22.658 -1,8%Bitcoin 55.849 -1,0%Euro 1,1866 -0,1%Öl 68,21 -2,0%Gold 4.902 -3,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens 723610 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Gerresheimer A0LD6E BASF BASF11 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Allianz 840400 Microsoft 870747 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX kaum bewegt -- US-Börsen in Rot -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Lufthansa, Birkenstock, Micron, Palantir, Fastly im Fokus
Top News
Aurubis-Aktie dennoch leichter: Hauptversammlung beschließt höhere Dividende Aurubis-Aktie dennoch leichter: Hauptversammlung beschließt höhere Dividende
VSE Corp - MRO-Spezialist profitiert von rekordhohem Flugaufkommen! VSE Corp - MRO-Spezialist profitiert von rekordhohem Flugaufkommen!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

McDonalds Aktie

Kaufen
Verkaufen
McDonalds Aktien-Sparplan
278,50 EUR +6,60 EUR +2,43 %
STU
330,39 USD +7,17 USD +2,22 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 195,54 Mrd. EUR

KGV 25,45 Div. Rendite 2,34%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 856958

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US5801351017

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MCD

JP Morgan Chase & Co.

McDonalds Overweight

14:46 Uhr
McDonalds Overweight
Aktie in diesem Artikel
McDonald's Corp.
278,50 EUR 6,60 EUR 2,43%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für McDonald's nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 305 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse der Fast-Food-Kette rechtfertigten im Allgemeinen die zuletzt positive Stimmung rund um die Aktie, schrieb John Ivankoe am Donnerstag. Der Konzern sei dabei, die zuvor an besser spezialisierte Unternehmen verlorene Aufmerksamkeit zurückzugewinnen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:10 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:10 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bikeworldtravel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: McDonalds Overweight

Unternehmen:
McDonald's Corp.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 305,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 323,21		 Abst. Kursziel*:
-5,63%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 330,39		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,68%
Analyst Name:
John Ivankoe 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 337,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu McDonald's Corp.

14:46 McDonalds Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:11 McDonalds Overweight Barclays Capital
08:11 McDonalds Sector Perform RBC Capital Markets
06.11.25 McDonalds Kaufen DZ BANK
06.11.25 McDonalds Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu McDonald's Corp.

dpa-afx Wachstumsschub McDonald's-Aktie fester: 5-Dollar-Menüs befeuern US-Wachstum und schlagen Analysten-Prognosen McDonald's-Aktie fester: 5-Dollar-Menüs befeuern US-Wachstum und schlagen Analysten-Prognosen
finanzen.net McDonalds Aktie News: McDonalds tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain
finanzen.net Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in McDonalds von vor 3 Jahren verdient
dpa-afx ROUNDUP: Billigere Menüs treiben McDonald's an - Aktie legt zu
TraderFox Goldene Bögen, glänzende Zahlen! McDonald’s gelingt großes Comeback und betont sein 50.000-Filialen-Ziel!
finanzen.net McDonalds Aktie News: McDonalds am Mittwochabend mit Einbußen
finanzen.net Ausblick: McDonalds stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
BNP Paribas Coca-Cola, McDonald’s, Gilead Sciences, Coinbase, DAX und Euro - Charttechnik mit Harald Weygand
WH SelfInvest Dow über 50.000! DAX schwankt, Bitcoin-Reversal & Gold-Rally – was jetzt bei Aktien zählt
Benzinga Jeff Bezos Denies Advising Gen Z To Flip Burgers Or Slog It At Real World Jobs Like Palantir, But Elon Musk Says Trump &#39;Worked&#39; At McDonalds
PR Newswire Serving Holidays with a Side of Chaos: Dr. Seuss's The Grinch Meal Is Coming to McDonald's
PR Newswire McDONALD'S REPORTS THIRD QUARTER 2025 RESULTS
PR Newswire McDONALD'S RAISES QUARTERLY CASH DIVIDEND BY 5%
PR Newswire McDONALD'S REPORTS SECOND QUARTER 2025 RESULTS
PR Newswire McDONALD'S ANNOUNCES QUARTERLY CASH DIVIDEND
RTE.ie Stalled McDonalds expansion continues
PR Newswire McDONALD'S ANNOUNCES QUARTERLY CASH DIVIDEND
RSS Feed
McDonald's Corp. zu myNews hinzufügen