McDonalds Aktie

Marktkap. 203,5 Mrd. EUR

KGV 25,57 Div. Rendite 2,35%
Bernstein Research

McDonalds Market-Perform

14:11 Uhr
McDonalds Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für McDonald's mit einem Kursziel von 340 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Die Experten suchten in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse der globalen Konsumgüterbranche nach den Aktienmarktgewinnern im Zuge der Fußballweltmeisterschaft 2026. Unter den US-Restaurants sehen sie vor allem Cava, Wingstop und Starbucks als Anreise-Profiteure mit ihrer starken Präsenz in den Austragungsorten./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:36 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:36 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alberto Stocco / Shutterstock.com

