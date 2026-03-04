McDonalds Aktie
Marktkap. 203,5 Mrd. EURKGV 25,57 Div. Rendite 2,35%
WKN 856958
ISIN US5801351017
Symbol MCD
McDonalds Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für McDonald's mit einem Kursziel von 340 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Die Experten suchten in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse der globalen Konsumgüterbranche nach den Aktienmarktgewinnern im Zuge der Fußballweltmeisterschaft 2026. Unter den US-Restaurants sehen sie vor allem Cava, Wingstop und Starbucks als Anreise-Profiteure mit ihrer starken Präsenz in den Austragungsorten./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:36 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:36 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alberto Stocco / Shutterstock.com
Zusammenfassung: McDonalds Market-Perform
|Unternehmen:
McDonald's Corp.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 340,00
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
$ 331,74
|Abst. Kursziel*:
2,49%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
$ 329,73
|Abst. Kursziel aktuell:
3,11%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 343,75
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu McDonald's Corp.
|08:01
|McDonalds Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.02.26
|McDonalds Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|McDonalds Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|McDonalds Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|McDonalds Overweight
|Barclays Capital
|24.02.26
|McDonalds Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|McDonalds Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|McDonalds Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|McDonalds Overweight
|Barclays Capital
|06.11.25
|McDonalds Kaufen
|DZ BANK
|11.07.16
|McDonalds Verkaufen
|Independent Research GmbH
|26.04.16
|McDonalds Verkaufen
|Independent Research GmbH
|26.01.16
|McDonalds Verkaufen
|Independent Research GmbH
|26.10.15
|McDonalds Verkaufen
|Independent Research GmbH
