VW-Lkw-Holding Traton auch zum Jahresende beim Absatz unter Druck

20.01.26 11:11 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
29,60 EUR -0,56 EUR -1,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
96,90 EUR -1,96 EUR -1,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Eine schwache Nachfrage hat die VW (Volkswagen (VW) vz)-Nutzfahrzeugholding TRATON auch am Ende des Jahres 2025 belastet. Der Absatz sank im vierten Quartal im Jahresvergleich weltweit um 8,8 Prozent auf 81.000 Fahrzeuge, wie der Mutterkonzern Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) am Dienstag in Wolfsburg mitteilte. Im Gesamtjahr steht damit ein ähnlich hoher Rückgang von 8,6 Prozent auf rund 305.600 Fahrzeuge zu Buche. Zuletzt hatte das Management der Münchner Nutzfahrzeugtochter beim Absatz ein Minus von bis zu 10 Prozent in Aussicht gestellt. Belastet wird die Branche derzeit vor allem durch den kriselnden US-Markt infolge der Einfuhrzölle von US-Präsident Donald Trump, aber auch die Konjunkturschwäche in Europa wirkt noch nach./men/mis

