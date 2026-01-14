DAX 25.276 +0,0%ESt50 6.037 +0,5%MSCI World 4.511 +0,1%Top 10 Crypto 13,03 +1,9%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.062 -0,3%Euro 1,1629 -0,1%Öl 63,96 -2,2%Gold 4.615 -0,3%
TRATON Aktie

TRATON Aktien-Sparplan
30,86 EUR +0,08 EUR +0,26 %
STU
Marktkap. 15,44 Mrd. EUR

KGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
WKN TRAT0N

ISIN DE000TRAT0N7

Symbol TRATF

Goldman Sachs Group Inc.

TRATON Neutral

13:26 Uhr
TRATON Neutral
Aktie in diesem Artikel
TRATON
30,86 EUR 0,08 EUR 0,26%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Traton von 31,80 auf 31,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa widmete sich am Mittwoch der bevorstehenden Berichtssaison der europäischen Investitionsgüterbranche. Insgesamt erwartet sie wenig Veränderung gegenüber dem dritten Quartal. Bei Traton passte sie ihre Schätzungen währungsbedingt an./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 23:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Neutral

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
31,20 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
30,82 €		 Abst. Kursziel*:
1,23%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
30,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,10%
Analyst Name:
Daniela Costa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,81 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TRATON

13:26 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.01.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
09.01.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG
09.01.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
