TRATON Aktie

31,46 EUR -0,14 EUR -0,44 %
STU
Marktkap. 15,89 Mrd. EUR

KGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
WKN TRAT0N

ISIN DE000TRAT0N7

Symbol TRATF

TRATON
31,46 EUR -0,14 EUR -0,44%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Traton von 30,90 auf 31,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Für Traton und Daimler Truck sehen die Analysten erhebliche Risiken für die Konsensschätzungen in diesem Jahr. Produktionsnachteile in den USA bedeuteten Gegenwind für die Margen, schrieben sie in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Investoren seien sich dieser Gefahren aber bereits bewusst. Volvo hingegen sei ein relativer Nutznießer der Section-232-Zölle in den USA sowie des deutschen Konjunkturpakets für Infrastruktur, von dem Volvo mit Baumaschinen profitiere. Zudem dürfte Volvo mit den Zahlen für das vierte Quartal erneut eine Sonderdividende ankündigen./ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 17:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
31,80 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
31,42 €		 Abst. Kursziel*:
1,21%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
31,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,08%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TRATON

12:41 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.01.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
05.01.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
26.11.25 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

