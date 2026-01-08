TRATON Aktie
Marktkap. 16,12 Mrd. EURKGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Nach einer Analystenveranstaltung vor den Quartalszahlen des Nutzfahrzeugherstellers nahm Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie keine größeren Änderungen an seinen Schätzungen mehr vor./rob/bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 20:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 20:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TRATON GROUP
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
31,34 €
|Abst. Kursziel*:
-4,28%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
31,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,60%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TRATON
|08:01
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|05.01.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|TRATON Buy
|UBS AG
|30.10.25
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|TRATON Buy
|UBS AG
|29.10.25
|TRATON Buy
|Warburg Research
|07.10.25
|TRATON Buy
|Warburg Research
|25.05.21
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|14.01.21
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|15.10.20
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|08.09.20
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
