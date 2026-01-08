JP Morgan Chase & Co.

TRATON Neutral

08:01 Uhr

TRATON 31,12 EUR -0,30 EUR -0,95%

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Nach einer Analystenveranstaltung vor den Quartalszahlen des Nutzfahrzeugherstellers nahm Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie keine größeren Änderungen an seinen Schätzungen mehr vor./rob/bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 20:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 20:52 / GMT

