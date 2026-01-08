DAX 25.127 +0,0%ESt50 5.904 -0,3%MSCI World 4.484 +0,0%Top 10 Crypto 12,09 -0,8%Nas 23.480 -0,4%Bitcoin 78.074 +0,0%Euro 1,1643 -0,2%Öl 62,69 +0,0%Gold 4.471 -0,1%
Marktkap. 16,12 Mrd. EUR

KGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
WKN TRAT0N

ISIN DE000TRAT0N7

Symbol TRATF

JP Morgan Chase & Co.

TRATON Neutral

08:01 Uhr
TRATON Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Nach einer Analystenveranstaltung vor den Quartalszahlen des Nutzfahrzeugherstellers nahm Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie keine größeren Änderungen an seinen Schätzungen mehr vor./rob/bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 20:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 20:52 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Neutral

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
31,34 €		 Abst. Kursziel*:
-4,28%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
31,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,60%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

