TRATON Aktie
Marktkap. 16,12 Mrd. EURKGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton nach einer Telefonkonferenz vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Lkw-Holding des VW-Konzerns gehe nun davon aus, dass es "schwierig" werden dürfte, im Jahr 2025 Margen von über 6 Prozent und einen operativen Netto-Cashflow von über einer Milliarde Euro zu erzielen, schrieb Harry Martin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gründe seien höher als erwartet ausgefallene Auswirkungen der Zölle und unerwartet hohe Rückstellungen für Forderungsausfälle im Finanzdienstleistungsgeschäft./rob/edh/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 17:55 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 17:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TRATON GROUP
Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
31,88 €
|Abst. Kursziel*:
12,92%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
31,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,35%
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TRATON
|15:41
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|10:41
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|15:41
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|10:41
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|10:41
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|TRATON Buy
|UBS AG
|30.10.25
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|TRATON Buy
|UBS AG
|29.10.25
|TRATON Buy
|Warburg Research
|25.05.21
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|14.01.21
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|15.10.20
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|08.09.20
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|15:41
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|05.01.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.