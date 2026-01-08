DAX 25.239 +0,4%ESt50 5.986 +1,4%MSCI World 4.502 +0,4%Top 10 Crypto 12,25 +0,5%Nas 23.586 +0,5%Bitcoin 78.641 +0,8%Euro 1,1636 -0,2%Öl 63,37 +1,1%Gold 4.515 +0,8%
Tesla-Aktie: Neue Prognose erwartet drastischen Preisverfall beim Cybertruck
Die Beryllium-Festung: Ohne Materion hätte die USA ein ernsthaftes Problem. Das Unternehmen ist ein unersetzlicher Partner für Pentagon und Chip-Giganten.
TRATON Aktie

TRATON Aktien-Sparplan
31,76 EUR +0,34 EUR +1,08 %
STU
Marktkap. 16,12 Mrd. EUR

KGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
WKN TRAT0N

ISIN DE000TRAT0N7

Symbol TRATF

Bernstein Research

TRATON Market-Perform

15:41 Uhr
TRATON Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
TRATON
31,76 EUR 0,34 EUR 1,08%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton nach einer Telefonkonferenz vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Lkw-Holding des VW-Konzerns gehe nun davon aus, dass es "schwierig" werden dürfte, im Jahr 2025 Margen von über 6 Prozent und einen operativen Netto-Cashflow von über einer Milliarde Euro zu erzielen, schrieb Harry Martin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gründe seien höher als erwartet ausgefallene Auswirkungen der Zölle und unerwartet hohe Rückstellungen für Forderungsausfälle im Finanzdienstleistungsgeschäft./rob/edh/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 17:55 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 17:55 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP

Zusammenfassung: TRATON Market-Perform

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
31,88 €		 Abst. Kursziel*:
12,92%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
31,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,35%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

