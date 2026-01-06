Bernstein Research

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton in einem Branchen-Jahresausblick auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. 2025 sei der Sektor vom Konjunkturzyklus geprägt worden, doch 2026 sollte sich die Debatte auf strukturelle Aspekte verlagern, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wachstum und Renditen könnten enttäuschen, lautet seine Befürchtung./tih/edh

