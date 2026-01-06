DAX 25.062 +0,7%ESt50 5.914 -0,3%MSCI World 4.501 -0,1%Top 10 Crypto 12,41 -1,4%Nas 23.609 +0,3%Bitcoin 77.975 -2,7%Euro 1,1694 +0,0%Öl 60,20 -0,5%Gold 4.448 -1,0%
Marktkap. 15,42 Mrd. EUR

KGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
WKN TRAT0N

ISIN DE000TRAT0N7

Symbol TRATF

Bernstein Research

TRATON Market-Perform

15:41 Uhr
TRATON Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
TRATON
32,06 EUR 0,46 EUR 1,46%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton in einem Branchen-Jahresausblick auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. 2025 sei der Sektor vom Konjunkturzyklus geprägt worden, doch 2026 sollte sich die Debatte auf strukturelle Aspekte verlagern, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wachstum und Renditen könnten enttäuschen, lautet seine Befürchtung./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 19:18 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP

Zusammenfassung: TRATON Market-Perform

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
32,32 €		 Abst. Kursziel*:
11,39%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
32,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,29%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

