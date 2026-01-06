TRATON Aktie
Marktkap. 15,42 Mrd. EURKGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton in einem Branchen-Jahresausblick auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. 2025 sei der Sektor vom Konjunkturzyklus geprägt worden, doch 2026 sollte sich die Debatte auf strukturelle Aspekte verlagern, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wachstum und Renditen könnten enttäuschen, lautet seine Befürchtung./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 19:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TRATON GROUP
Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
32,32 €
|Abst. Kursziel*:
11,39%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
32,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,29%
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TRATON
|15:41
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|05.01.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.25
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|TRATON Buy
|UBS AG
|15:41
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|05.01.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.25
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|TRATON Buy
|UBS AG
|05.11.25
|TRATON Buy
|UBS AG
|30.10.25
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|TRATON Buy
|UBS AG
|29.10.25
|TRATON Buy
|Warburg Research
|07.10.25
|TRATON Buy
|Warburg Research
|25.05.21
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|14.01.21
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|15.10.20
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|08.09.20
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|15:41
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|05.01.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.25
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.