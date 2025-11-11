DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,15 -3,6%Nas23.468 -0,3%Bitcoin88.753 -3,2%Euro1,1585 +0,2%Öl65,05 +1,6%Gold4.130 +0,3%
Notierung im Blick

Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Abend im Plus

11.11.25 20:23 Uhr
Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Abend im Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Walmart. Die Walmart-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 103,33 USD.

Das Papier von Walmart konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 103,33 USD. In der Spitze legte die Walmart-Aktie bis auf 103,70 USD zu. Bei 102,47 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Walmart-Aktie belief sich zuletzt auf 771.761 Aktien.

Am 17.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 109,55 USD an. Gewinne von 6,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (80,00 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,931 USD. Im Vorjahr hatte Walmart 0,830 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Walmart-Aktie wird bei 118,00 USD angegeben.

Am 21.08.2025 hat Walmart die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,88 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,56 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walmart in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 177,40 Mrd. USD im Vergleich zu 169,34 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 20.11.2025 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 24.11.2026 dürfte Walmart die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,61 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walmart-Aktie

Übrigens: Walmart und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Niloo / Shutterstock.com

