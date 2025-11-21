DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,32 -1,6%Nas22.414 +1,5%Bitcoin73.565 -2,1%Euro1,1517 -0,1%Öl62,44 -1,2%Gold4.089 +0,3%
Notierung im Fokus

21.11.25 20:23 Uhr
Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Abend tiefer

Die Aktie von Walmart gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Walmart nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 105,27 USD.

Aktien
Walmart
91,16 EUR -1,92 EUR -2,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 105,27 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Walmart-Aktie bis auf 104,74 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 108,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 3.074.401 Walmart-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 109,55 USD. Dieser Kurs wurde am 17.10.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 80,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Walmart-Aktie ist somit 24,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Walmart-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,830 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,935 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 118,17 USD für die Walmart-Aktie aus.

Am 20.11.2025 äußerte sich Walmart zu den Kennzahlen des am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,77 USD. Im letzten Jahr hatte Walmart einen Gewinn von 0,57 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 179,50 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Walmart einen Umsatz von 169,59 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 19.02.2026 erwartet. Schätzungsweise am 24.11.2026 dürfte Walmart die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Walmart-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,62 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Walmart

DatumRatingAnalyst
08:01Walmart OutperformRBC Capital Markets
20.11.2025Walmart OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025Walmart OutperformRBC Capital Markets
14.11.2025Walmart OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.11.2025Walmart OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08:01Walmart OutperformRBC Capital Markets
20.11.2025Walmart OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025Walmart OutperformRBC Capital Markets
14.11.2025Walmart OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.11.2025Walmart OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.11.2024Walmart HaltenDZ BANK
17.05.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.05.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.02.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.02.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.05.2019Walmart UnderperformWolfe Research
08.11.2018Walmart SellMorningstar
17.11.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets
10.11.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets
11.10.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets

