DAX23.656 -1,3%Est505.791 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0900 -2,1%Nas22.677 -0,1%Bitcoin60.790 +1,0%Euro1,1574 -0,3%Öl91,47 +0,1%Gold5.173 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Battalion Oil A2PZMK TeamViewer A2YN90 Symrise SYM999 Coeur Mining A0RNL2 Vincorion VINCO1 Intesa Sanpaolo 850605 Diageo 851247 TRATON TRAT0N JinkoSolar A0Q87R Fresenius Medical Care (FMC) St. 578580 Schneider Electric 860180 SK hynix A1JWRE VINCI 867475 Dürr 556520 Canopy Growth A3E2FV
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Wall Street uneins -- Ölreserven freigegeben -- Rheinmetall steigert Gewinn -- Oracle-Bilanz -- BioNTech, Tesla, JPMorgan, NIO, Porsche, Nebius, Dünger-Aktien, DroneShield im Fokus
Top News
Souveräne Drohnenabwehr: DroneShield startet eigene Fertigung in der Europäischen Union - Aktie höher Souveräne Drohnenabwehr: DroneShield startet eigene Fertigung in der Europäischen Union - Aktie höher
Aktien von CF Industries, Nutrien, K+S und Co.: Warum die Dünger-Rally die Öl-Hausse in den Schatten stellt Aktien von CF Industries, Nutrien, K+S und Co.: Warum die Dünger-Rally die Öl-Hausse in den Schatten stellt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung

WDH/Günther: Soziale Medien führen Gesellschaft 'in den Abgrund'

11.03.26 15:32 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
267,25 EUR 2,20 EUR 0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
225,10 EUR 0,10 EUR 0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Meta Platforms (ex Facebook)
560,20 EUR -4,90 EUR -0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
348,20 EUR -0,95 EUR -0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(Tippfehler im letzten Absatz berichtigt)

KIEL (dpa-AFX) - Mit noch eindringlicheren Worten als zuvor hat Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther seine Forderung nach einem Social-Media-Verbot für junge Menschen begründet. "Wenn wir so weitermachen wie bisher, ohne einzugreifen, führt das unsere Gesellschaft in den Abgrund", sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Auch an Erwachsenen gehe eine intensive Nutzung sozialer Medien "nicht spurlos vorbei".

Wer­bung

Teilhabe sei zwar wichtig, sagte Günther. "Aber welche Kinder wollen Teilhabe an Gewaltvideos, Enthauptungen, Stigmatisierungen und verzerrten Schönheitsbildern, die sie in Depressionen treiben?", fragte er. "Wir haben in den vergangenen Jahren eine schwere Sünde begangen, weil wir das zu spät erkannt und nichts getan haben." Bei jüngeren Menschen habe man "erhebliche Schäden mitzuverantworten, weil wir unserer Schutzfunktion als Staat nicht nachgekommen sind."

Ein Verbot müsse daher schnell umgesetzt werden, forderte Günther. CDU und SPD hätten sich ähnlich positioniert, eine Mehrheit in Bundesregierung und Bundestag sei absehbar. "Jeder Monat, den wir warten, schadet Kindern und Jugendlichen", sagte der CDU-Politiker. "Es gibt keinen Grund mehr zu warten." Sobald die Kommission Vorschläge mache, müssten diese sofort umgesetzt werden.

Auch die Haltung der CSU sieht Günther nicht als Hürde. Dessen Vorsitzender, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, hatte argumentiert, dass ein Verbot soziale Medien noch interessanter für Jugendliche und Kinder mache. "Ich kenne Markus Söder so, dass er durchaus auf Entwicklungen reagiert. Deshalb kann es gut sein, dass er nochmal in sich geht", sagte Günther. "Sonst bin ich immer für Kompromisse. Bei diesem Thema nicht."

Wer­bung

Die CDU hatte auf ihrem Parteitag im Februar beschlossen, ein Mindestalter von 14 für soziale Medien wie Tiktok und Instagram zum Schutz von Kindern und Jugendlichen einführen zu wollen. Kritiker wie das Deutsche Kinderhilfswerk lehnen ein Verbot dagegen ab, weil es die digitale Teilhabe von Kindern einschränke./nkl/DP/stw

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet A (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Microsoft Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
08:16Microsoft OutperformRBC Capital Markets
10.03.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
06.03.2026Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
07.02.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
29.01.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
08:16Microsoft OutperformRBC Capital Markets
10.03.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
06.03.2026Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
07.02.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
29.01.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
31.05.2023Microsoft NeutralUBS AG
27.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
20.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
17.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
14.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.07.2020Microsoft verkaufenCredit Suisse Group
19.11.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
14.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
13.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Microsoft Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen