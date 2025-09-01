WDH/INDEX-MONITOR: Deutsche Bank und Siemens Energy neu im Eurostoxx 50
Werte in diesem Artikel
(In der Meldung vom Montagabend wurden Tippfehler berichtigt.)
ZUG (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank sowie Siemens Energy steigen in den Eurostoxx 50 auf. Das teilte die Stoxx Ltd am Montag mit. Ebenfalls neu in den Index aufgenommen wird das belgische Biotechnologieunternehmen Argenx. Verlassen müssen den Eurostoxx 50 Nokia, Stellantis sowie Pernod Ricard.
Auch im Stoxx Europe 50 gibt es Änderungen. Wie erwartet, wird der Rüstungskonzern Rheinmetall aufgenommen. Auch die spanische Bank BBVA wird Mitglied. Dagegen scheiden BASF sowie Mercedes (Mercedes-Benz Group (ex Daimler))-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) aus. Die Änderungen werden zum 22. September wirksam./nas/mis
Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Rheinmetall AG
Analysen zu Rheinmetall AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.2025
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.2025
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|17.06.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|09.05.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|29.04.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|26.03.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.06.2019
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.2017
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.2015
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen