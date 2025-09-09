Weltkriegsbombe am Frankfurter Flughafen entschärft
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf dem Gelände des Frankfurter Flughafens ist eine Weltkriegsbombe erfolgreich entschärft worden. Alle Maßnahmen wurden in der Nacht zu Mittwoch abgeschlossen, wie die Polizei mitteilte. Der Flugbetrieb war aufgrund des Nachtflugverbotes in Frankfurt ohnehin nicht betroffen, wie der Betreiber mitteilte. Für Fluggäste hatten sich die Einschränkungen somit in Grenzen gehalten. Auch die zuvor zwischen dem Frankfurter Kreuz und Langen gesperrte Autobahn 5 wurde wieder freigegeben.
Nach Auskunft der Polizei handelte es sich um einen 75- bis 100-Kilo-Blindgänger. Im Einsatz waren laut Betreiber Fraport die Berufsfeuerwehr Frankfurt sowie der Kampfmittelräumdienst. Aus Sicherheitsgründen war ein Sperrradius von 500 Metern rund um den Fundort im Süden in der Nähe des Terminal 3 und der Autobahnanschlussstelle Zeppelinheim eingerichtet worden. Unter anderem wurde das Intercity Hotel evakuiert./awi/DP/zb
Ausgewählte Hebelprodukte auf Fraport
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fraport
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Lufthansa AG
Analysen zu Lufthansa AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.08.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|20.08.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.2025
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.08.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|01.08.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|31.07.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|07.07.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.2025
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.2025
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.2025
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|25.06.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen