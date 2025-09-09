DAX23.718 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,38 -3,2%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin95.212 -0,1%Euro1,1709 ±-0,0%Öl66,99 +0,7%Gold3.640 +0,4%
Weltkriegsbombe am Frankfurter Flughafen entschärft

10.09.25 05:56 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf dem Gelände des Frankfurter Flughafens ist eine Weltkriegsbombe erfolgreich entschärft worden. Alle Maßnahmen wurden in der Nacht zu Mittwoch abgeschlossen, wie die Polizei mitteilte. Der Flugbetrieb war aufgrund des Nachtflugverbotes in Frankfurt ohnehin nicht betroffen, wie der Betreiber mitteilte. Für Fluggäste hatten sich die Einschränkungen somit in Grenzen gehalten. Auch die zuvor zwischen dem Frankfurter Kreuz und Langen gesperrte Autobahn 5 wurde wieder freigegeben.

Nach Auskunft der Polizei handelte es sich um einen 75- bis 100-Kilo-Blindgänger. Im Einsatz waren laut Betreiber Fraport die Berufsfeuerwehr Frankfurt sowie der Kampfmittelräumdienst. Aus Sicherheitsgründen war ein Sperrradius von 500 Metern rund um den Fundort im Süden in der Nähe des Terminal 3 und der Autobahnanschlussstelle Zeppelinheim eingerichtet worden. Unter anderem wurde das Intercity Hotel evakuiert./awi/DP/zb

