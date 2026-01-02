Windenergieanlagen

Der Windturbinenhersteller Nordex hat noch vor dem Jahresende Aufträge zur Lieferung und Installation von insgesamt 73 Windenergieanlagen in Kanada erhalten.

Insgesamt hätten sie eine kombinierte Erzeugungskapazität von 508 Megawatt, erklärte das Unternehmen in Hamburg. Die Anlagen für die nicht namentlich genannten Windparks würden in den Jahren 2027 und 2028 ausgeliefert, erklärte Nordex . Jeder Vertrag umfasse auch langfristige Servicevereinbarungen für die Turbinen.

