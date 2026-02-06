XETRA-SCHLUSS/DAX steigt über 25.000 - Japan sorgt für gute Stimmung

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt ist mit kräftigen Gewinnen in die neue Woche gestartet. Der DAX gewann am Montag 1,2 Prozent auf 25.015 Punkte und schloss damit auf Tageshoch. Unterstüthzung kam aus Fernost. Mit einem Freudensprung an den japanischen Börsen wurde der überwältigende Wahlsieg der LDP in Japan unter Premierministerin Sanae Takaichi gefeiert. Die Anleger setzen nun auf Abenomics 2.0, also zukünftig stärkere fiskalische Impulse. Daneben wurde im Handel auf die abnehmenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran verwiesen. Den nächsten größeren Impuls an den Finanzmärkten könnten nun die US-Arbeitsmarkten für Januar am Mittwoch setzen. Wegen des US-Regierungsshutdowns werden diese mit Verspätung veröffentlicht.

Wer­bung Wer­bung

Derweil haben sich die Wachstumsaussichten der deutschen Wirtschaft nach Ansicht von Investoren deutlich verbessert. Der von dem Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindex ist im Februar auf minus 6,9 (Januar: minus 16,4) Punkte gestiegen. Es ist der zweite Anstieg in Folge. Der Index der Lagebeurteilung erhöhte sich auf minus 27,5 (minus 36,9) Punkte und der Erwartungsindex auf plus 16,3 (plus 5,5) Punkte. Alle Werte sind die jeweils höchsten seit Juli 2025.

Erholen konnten sich Titel, die zuletzt unter Druck standen, zum Teil auch dank positiver Analystenstimmen. Unter Rüstungsaktien gewannen Rheinmetall 2,8 Prozent, Hensoldt 4,6 Prozent oder Renk 5,7 Prozent. Auch unter den Sorgen vor KI-Disruptionen leidende Software-Aktien wurden teils wieder gekauft - Analysten halten die Abgaben der vergangenen Tage für übertrieben: Im DAX stiegen SAP 2,2 Prozent.

Für das Commerzbank-Papier ging es gleich 4,2 Prozent nach oben. Stützend wirkten gut aufgenommene Geschäftszahlen der Unicredit (+6,4%). Die Unicredit hält 29 Prozent der Commerzbank-Titel. Die Italiener haben in der Vergangenheit Interesse an einer vollständigen Übernahme der Commerzbank signalisiert. Gespannt ist man nun an der Börse auf die Geschäftszahlen der Commerzbank, die ebenfalls diese Woche noch vorgelegt werden.

Wer­bung Wer­bung

Bayer legten 1,0 Prozent zu. Das Unternehmen kann sein Herbizid Stryax in den USA nach behördlicher Genehmigung anbieten. Die US-Umweltschutzbehörde EPA hat Dicamba-Herbizide mit geringer Flüchtigkeit in 34 Bundesstaaten registriert. Dies öffnet Bayer die Tür für die Markteinführung von Stryax, einem Pestizid mit eingeschränkter Anwendung.

Immobilienwerte hinkten zu Wochenbeginn der Gesamtmarktentwicklung hinterher. Ursächlich dürften die Gesetzespläne von Bundesjustizministerien Stefanie Hubig gewesen sein, die eine Stärkung von Mieterrechten vorsehen. So soll der Möblierungszuschlag stärker reguliert oder der Anstieg bei Indexmieten gedeckelt werden. Daneben soll der Kündigungsschutz erhöht werden. Vonovia verloren 0,2 Prozent, LEG Immobilien kamen auf ein Plus von 0,3 Prozent, TAG Immobilien büßten 0,3 Prozent ein.

Delivery Hero schlossen 7,4 Prozent niedriger. Nachrichten zu dem Titel gab es nicht. Die Citigroup hat aber in einer jüngeren Studie die Verkaufsempfehlung für das Papier bestätigt. Die Geschäftsentwicklung im vierten Quartal habe sich in den Regionen MENA (Naher Osten & Nordafrika) sowie in Amerika unter den Konsenserwartungen entwickelt.

Wer­bung Wer­bung

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 25.014,87 +1,2% +0,9%

DAX-Future 25.091,00 +1,0% +0,4%

XDAX 25.014,04 +1,0% +0,7%

MDAX 31.965,87 +1,0% +3,4%

TecDAX 3.635,40 +0,4% -0,1%

SDAX 18.133,02 +1,3% +4,2%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 128,24 0

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 25 15 0 3.609,1 50,2 4.379,4 57,1

MDAX 34 15 1 600,4 26,8 608,7 25,4

TecDAX 20 10 0 1.199,7 21,3 1.312,8 22,5

SDAX 48 17 4 118,5 7,1 123,2 9,7

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2026 11:48 ET (16:48 GMT)