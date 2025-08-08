DAX24.081 -0,3%ESt505.332 -0,3%Top 10 Crypto16,80 +3,4%Dow44.156 ±-0,0%Nas21.531 +0,4%Bitcoin103.823 +1,4%Euro1,1612 -0,3%Öl66,58 +0,4%Gold3.348 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 BYD A0M4W9 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: DAX letztlich schwach -- AMC dämmt Verluste deutlich ein -- TUI, DroneShield, Lufthansa, Palantir, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, NVIDIA, AMD, Bitcoin im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
adidas-Aktie schwächelt: adidas entschuldigt sich bei mexikanischer Gemeinschaft für Schuh-Design adidas-Aktie schwächelt: adidas entschuldigt sich bei mexikanischer Gemeinschaft für Schuh-Design
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

XETRA-SCHLUSS/Etwas leichter - Rüstungsaktien fallen

11.08.25 17:54 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
35,89 EUR 1,38 EUR 4,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Energiekontor AG
48,35 EUR -0,20 EUR -0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Heidelberg Materials AG Registered Shs American Depository Share
39,00 EUR -0,60 EUR -1,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HENSOLDT
84,45 EUR -0,50 EUR -0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hypoport SE
173,20 EUR -11,20 EUR -6,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
35,38 EUR 0,07 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Northern Data AG
21,40 EUR -1,34 EUR -5,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PNE AG
14,84 EUR -0,08 EUR -0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
59,64 EUR -1,55 EUR -2,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.530,00 EUR -91,00 EUR -5,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salzgitter
23,26 EUR 0,14 EUR 0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SMA Solar AG
20,92 EUR -1,76 EUR -7,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt ist mit Verlusten in die neue Woche gestartet. Der DAX verlor 0,3 Prozent auf 24.081 Punkte. Die Anleger hielten sich zurück angesichts der am Dienstag auslaufenden Schonfrist für China. Mehrheitlich wird aber damit gerechnet, dass sich beide Seiten auf eine Verlängerung einigen und weiter verhandeln werden. Während aus China Forderungen an die USA kommen, die Restriktionen auf US-Chip-Exporte zu lockern, scheint die Trump-Regierung mit den Chipherstellern Nvidia und AMD einen Deal ausgehandelt zu haben. Demnach dürfen diese Chips nach China verkaufen, wenn sie 15 Prozent des mit China erzielten Umsatzes an die Trump-Regierung abtreten. Bei den europäischen Halbleiterwerten hielten sich die Kursbewegungen im Rahmen; Infineon büßten 0,5 Prozent ein.

Wer­bung

Rheinmetall verloren 4,6 Prozent. Das Momentum der Investitionen in den Rüstungssektor könnte nachlassen, wenn der Gipfel zwischen Trump und Putin am Freitag in Alaska konkrete Ergebnisse produzieren sollte. Renk fielen um 1,6 Prozent, Hensoldt um 0,6 Prozent. Salzgitter gaben 3,5 Prozent nach - der Konzern ist dabei, sein Rüstungsgeschäft auszubauen. Die endgültigen Zahlen von Salzgitter enthielten dagegen nichts Überraschendes. Unter Druck standen aber auch Heidelberg Materials (-2,7%), die Aktie hatte zuletzt von der Hoffnung auf einen Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine profitiert. Nun setzten Gewinnmitnahmen ein.

Northern Data wird zum Übernahmeobjekt

Sehr gut im Markt lagen Commerzbank. Für die Aktie ging es 3,9 Prozent nach oben. Hypoport hat mit der Veröffentlichung der endgültigen Zahlen für das erste Halbjahr seinen Jahresausblick bestätigt. Der Kurs des Immobilienfinanzierers verlor mit Gewinnmitnahmen 7,7 Prozent. Northern Data gaben nach einem als "extrem unbefriedigend" bezeichneten Übernahmegebot fast 20 Prozent nach. Die US-Video-Sharing-Plattform Rumble prüft ein Übernahmeangebot in Form eines reinen Aktientauschs.

Eine Kapitalerhöhung von Orsted über umgerechnet rund 8 Milliarden Euro sorgte für Duck auf die Kurse von Windenergieaktien. Orstedt rauschten um fast 30 Prozent in den Keller. Die Dänen brauchen das Geld, vor allem um Probleme mit US-Offshore-Anlagen zu bereinigen. Energiekontor gaben um 3,2 Prozent nach und PNE um 1,6 Prozent. SMA Solar büßten gleich 7,5 Prozent, hier hatte zudem Berenberg das Kursziel gesenkt.

Wer­bung

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.081,34 -0,3% +21,4%

DAX-Future 24.140,00 -0,7% +19,8%

XDAX 24.079,64 -0,7% +22,3%

MDAX 31.282,97 -0,7% +23,1%

TecDAX 3.768,62 -0,2% +10,5%

SDAX 17.194,55 -1,2% +26,9%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 129,59 -7

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

Wer­bung

DAX 14 26 0 3.086,7 41,6 4.406,1 55,9

MDAX 14 36 0 480,7 21,6 589,1 27,1

TecDAX 7 23 0 572,4 12,2 916,8 20,5

SDAX 20 49 1 100,1 7,6 120,0 9,1

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 11, 2025 11:55 ET (15:55 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Heidelberg Materials und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Rheinmetall BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Rheinmetall BuyUBS AG
07.08.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
26.03.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen