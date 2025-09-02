Zalando Aktie News: Zalando am Mittag im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Zalando zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Zalando konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 23,64 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,9 Prozent auf 23,64 EUR. In der Spitze gewann die Zalando-Aktie bis auf 23,72 EUR. Bei 23,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 277.637 Zalando-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 40,08 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zalando-Aktie mit einem Kursplus von 69,54 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,95 EUR am 13.09.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 11,38 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Zalando-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 37,36 EUR angegeben.

Zalando veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,37 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,84 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,64 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,34 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

