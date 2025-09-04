Zalando Aktie News: Zalando schiebt sich am Freitagnachmittag vor

So bewegt sich Zalando

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Zalando. Das Papier von Zalando legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 25,15 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 25,15 EUR nach oben. Bei 25,25 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 521.777 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 40,08 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 59,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,95 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,70 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 37,36 EUR je Zalando-Aktie aus.

Am 05.08.2025 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,37 EUR, nach 0,37 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Zalando im vergangenen Quartal 2,84 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zalando 2,64 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Zalando.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2025 1,34 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

