Zalando Aktie News: Zalando steigt am Mittag

Die Aktie von Zalando zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Zalando legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 25,21 EUR.

Um 11:47 Uhr stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 25,21 EUR. Die Zalando-Aktie legte bis auf 25,22 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 24,63 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 172.214 Zalando-Aktien.

Am 18.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 40,08 EUR. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 37,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.09.2024 (20,95 EUR). Mit Abgaben von 16,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 37,36 EUR an.

Am 05.08.2025 legte Zalando die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,64 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,84 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Zalando rechnen Experten am 29.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,34 EUR je Zalando-Aktie.

