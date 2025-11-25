Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagvormittag mit Einbußen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Zalando. Der Zalando-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 21,99 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Zalando-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 21,99 EUR abwärts. Im Tief verlor die Zalando-Aktie bis auf 21,97 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,05 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 26.115 Aktien.
Am 18.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 40,08 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zalando-Aktie mit einem Kursplus von 82,26 Prozent wieder erreichen. Am 18.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,09 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 4,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 37,58 EUR.
Am 06.11.2025 legte Zalando die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,02 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,39 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,27 EUR je Zalando-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie
DZ BANK: Kaufen-Note für Zalando-Aktie
Zalando-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Buy
DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte eine Zalando-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images
Nachrichten zu Zalando
Analysen zu Zalando
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2025
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|20.11.2025
|Zalando Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.2025
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.2025
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2025
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|20.11.2025
|Zalando Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.2025
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.2025
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|Zalando Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.06.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|22.01.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|16.01.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|09.07.2024
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zalando nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen