Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 22,07 EUR abwärts.

Um 15:51 Uhr rutschte die Zalando-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 22,07 EUR ab. Bei 21,96 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,35 EUR. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 373.485 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 40,08 EUR. Gewinne von 81,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.11.2025 bei 21,09 EUR. Mit Abgaben von 4,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zalando-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 37,58 EUR.

Am 06.11.2025 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Zalando hat ein EPS von 0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,17 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zalando im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,02 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,27 EUR je Zalando-Aktie.

