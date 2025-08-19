Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich schlussendlich leichter

NASDAQ Composite-Entwicklung

Der NASDAQ Composite notierte am Mittwoch im Minus.

Am Mittwoch fiel der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende um 0,67 Prozent auf 21.172,86 Punkte zurück. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,212 Prozent schwächer bei 21.269,67 Punkten, nach 21.314,95 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 20.905,99 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 21.269,67 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ Composite bereits um 2,05 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, stand der NASDAQ Composite bei 20.895,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2025, wies der NASDAQ Composite 19.142,71 Punkte auf. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 20.08.2024, bei 17.816,94 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 9,81 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 21.803,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Punkten verzeichnet.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AXT (+ 17,29 Prozent auf 2,51 USD), Amtech Systems (+ 8,33 Prozent auf 5,85 USD), Century Casinos (+ 3,72 Prozent auf 2,51 USD), OraSure Technologies (+ 3,57 Prozent auf 2,90 USD) und AngioDynamics (+ 3,40 Prozent auf 9,13 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Intel (-6,99 Prozent auf 23,54 USD), Digi International (-4,41 Prozent auf 33,39 USD), Heartland Express (-3,80 Prozent auf 8,11 USD), Werner Enterprises (-3,76 Prozent auf 27,66 USD) und Sangamo Therapeutics (-3,66 Prozent auf 0,54 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 47.468.263 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3,817 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,77 zu Buche schlagen. Die Cogent Communications-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net