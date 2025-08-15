Zurückhaltung in Zürich: SMI zum Handelsstart in Rot

Kursverlauf

Der SMI fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

Um 09:10 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0,13 Prozent auf 12.058,70 Punkte an der SMI-Kurstafel. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,374 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,066 Prozent auf 12.066,42 Punkte an der Kurstafel, nach 12.074,33 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Montag sein Tageshoch bei 12.071,95 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 12.054,54 Punkten lag.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Der SMI wies vor einem Monat, am 18.07.2025, einen Stand von 11.982,91 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, bei 12.335,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, wurde der SMI mit 12.188,73 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 3,74 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 13.199,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10.699,66 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Alcon (+ 1,08 Prozent auf 71,30 CHF), Givaudan (+ 0,30 Prozent auf 3.336,00 CHF), Sonova (+ 0,18 Prozent auf 226,40 CHF), Lonza (+ 0,11 Prozent auf 555,00 CHF) und Swisscom (+ 0,09 Prozent auf 578,50 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Swiss Re (-0,72 Prozent auf 145,15 CHF), Holcim (-0,59 Prozent auf 67,20 CHF), Zurich Insurance (-0,47 Prozent auf 588,20 CHF), UBS (-0,47 Prozent auf 32,09 CHF) und Geberit (-0,35 Prozent auf 633,80 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 167.234 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 216,271 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. In puncto Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,73 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

