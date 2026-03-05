DAX23.409 -0,8%Est505.685 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9000 +2,6%Nas22.696 +1,4%Bitcoin59.256 +3,4%Euro1,1638 +0,9%Öl90,10 -3,5%Gold5.150 +0,9%
NASDAQ Composite aktuell

Zuversicht in New York: NASDAQ Composite klettert letztendlich

09.03.26 22:32 Uhr
Zuversicht in New York: NASDAQ Composite klettert letztendlich

Mit dem NASDAQ Composite ging es schlussendlich aufwärts.

Zum Handelsende ging es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,38 Prozent aufwärts auf 22.695,95 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,910 Prozent auf 22.184,05 Punkte an der Kurstafel, nach 22.387,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 22.741,03 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22.061,97 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 09.02.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 23.238,67 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 09.12.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23.576,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, bei 18.196,22 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 verlor der Index bereits um 2,32 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 23.988,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.061,97 Zählern erreicht.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell 3D Systems (+ 28,06 Prozent auf 2,51 USD), AXT (+ 19,12 Prozent auf 38,56 USD), United Therapeutics (+ 10,67 Prozent auf 529,17 USD), TTM Technologies (+ 10,11 Prozent auf 96,80 USD) und Commercial Vehicle Group (+ 9,51 Prozent auf 1,67 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Methode Electronics (-15,02 Prozent auf 5,66 USD), Harvard Bioscience (-11,64 Prozent auf 0,49 USD), SMC (-6,96 Prozent auf 401,94 USD), Myriad Genetics (-6,60 Prozent auf 4,81 USD) und Hooker Furniture (-5,74 Prozent auf 12,65 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 47.735.991 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3,737 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,84 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,34 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

