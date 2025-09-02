Zuversicht in New York: NASDAQ Composite legt zum Handelsende zu

NASDAQ Composite im Blick

Der NASDAQ Composite gewann am vierten Tag der Woche an Wert.

Der NASDAQ Composite gewann im NASDAQ-Handel letztendlich 0,98 Prozent auf 21.707,69 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,196 Prozent höher bei 21.539,91 Punkten, nach 21.497,73 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 21.469,40 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 21.711,96 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2,95 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 04.08.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 21.053,58 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 19.460,49 Punkte. Vor einem Jahr, am 04.09.2024, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 17.084,30 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 12,59 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 21.803,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Punkten verzeichnet.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit American Eagle Outfitters (+ 37,96 Prozent auf 18,79 USD), CIENA (+ 23,31 Prozent auf 116,92 USD), Innodata (+ 12,05) Prozent auf 41,10 USD), Amtech Systems (+ 10,52 Prozent auf 6,41 USD) und Geospace Technologies (+ 7,41 Prozent auf 18,85 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Americas Car-Mart (-18,23 Prozent auf 36,51 USD), Methode Electronics (-8,24 Prozent auf 7,02 USD), JetBlue Airways (-6,61 Prozent auf 5,09 USD), Salesforce (-4,85 Prozent auf 244,01 USD) und AXT (-3,90 Prozent auf 2,96 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 30.379.246 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,576 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

2025 hat die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Unter den Aktien im Index bietet die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,33 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

