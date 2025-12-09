EVOTEC-Aktie fällt, Novo Nordisk-Aktie höher: Novo Nordisk reduziert anscheinend Anteil
Die Beteiligungsholding des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk hat laut Kreisen Aktien von EVOTECzu 5,10 Euro das Stück platziert.
Werte in diesem Artikel
BAGSVAERD/HAMBURG (dpa-AFX) - Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf von ihr eingesehene Unterlagen.
Insgesamt 9,4 Millionen Papiere sollen verkauft werden. Das sind rund 5 Prozent des Grundkapitals.
Novo Nordisk Holdings war nach Bloomberg-Daten zuletzt mit 14,9 Millionen Aktien beziehungsweise 8,4 Prozent der Anteile der zweitgrößte Aktionär der Hamburger aus dem SDAX. Novo war unter anderem über eine Kapitalerhöhung 2017 größer bei EVOTEC eingestiegen.
Derweil hat die EVOTEC-Tochter Just-Evotec Biologics (JEB) am Montag den Verkauf ihres Standorts in Toulouse an den Generikaspezialisten Sandoz abgeschlossen. Mit dem Abschluss fließen dem Unternehmen 350 Millionen US-Dollar (rund 300 Mio Euro) zu./men/err/stk
