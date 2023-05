Axie Infinity: Originis P2E-Game nun im Apple App Store

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Nach Angaben von Sky Mavis, dem populärsten P2E-Gamestudio, soll von ihrer Spielkollektion das Game Axie Infinity: Origins nun in mehreren lateinamerikanischen und asiatischen Ländern verfügbar sein. Dieser Zug findet statt, nachdem das Play-to-Earn-Game zuvor in Malaysia für Android-Geräte nutzbar war. Die ersten Reaktionen waren starke Kursanstiege des nativen Tokens AXS. Was sich hinter Axie Infinity: Origins genau verbirgt und ob die Rallye von AXS nachhaltig ist, soll jetzt im Folgenden näher analysiert werden.

Axie Infinity: Origins wird für mehrere Länder im Apple App Store gelistet

Bei Axie Infinity: Origins handelt es sich um ein kartenbasiertes Strategiespiel. In diesem können die Spieler In-Game-Assets sammeln, besitzen und mit ihnen in Kämpfen antreten. Es reiht sich dabei in die Liste der Games von Axie Infinity ein, wie unter anderem Axie Infinity: Homeland, Axie Classic, Axie Infinity: Raylights und Defenders of Lunacian Land.

Zuerst wurde Axie Infinity: Origins mit begrenzten Funktionen im Dezember 2022 in Malaysia in dem Google Play Store veröffentlicht. Auf diese Weise sollten bereits Tests und daraufhin Verbesserungen an dem Game durchgeführt werden.

1/ Origins has passed review with Apple and is now available on the App store!



We believe this is the first time that Apple has agreed to make an externally-purchased NFT usable on the App Store.



Let’s dive in pic.twitter.com/LYPLnHEVF6 — Axie Infinity | #AxieOrigins, #AxieHomeland (@AxieInfinity) May 17, 2023

Durch das Interesse von Nutzern aus verschiedenen Ländern wurde sich für eine Expansion des Angebots entschieden. In diesem Zusammenhang soll das Angebot zuerst in den lateinamerikanischen und asiatischen Länder verfügbar sein.

Die Strategie ist dabei besonders sinnhaft, da in diesen Ländern ein wesentlich größeres Interesse an Kryptogames besteht. Wie vor allem in Indien, auf den Philippinen, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Vietnam, Singapur, Hongkong, Malaysia, Brasilien, Peru, Argentinien, Venezuela, Mexiko, Chile und Kolumbien.

Besonderheiten von Axie Infinity: Origins

Nach Aussagen von Sky Mavis hat Axie Infinity: Origins die Überprüfung von Apple überstanden und ist nun in dem App Store verfügbar. Zudem handelt es sich dabei ihrer Ansicht nach um den ersten Fall, bei dem Apple sich damit einverstanden erklärt hat, dass ein extern gekaufter NFT innerhalb des App Stores nutzbar ist.

Allerdings handelt es sich bei den Anfangscharakteren von Axie Infinity nicht um NFTs. Somit müssen die Spieler nicht wie beim ursprünglichen Game zuerst in diese investieren. Stattdessen erhalten die Nutzer die Charaktere zu Anfang kostenlos. Zwar sind dies keine NFTs, dennoch sollen sich die nicht fungiblen Token auch in die App transferieren lassen.

Zudem werden nur die Moonshard-Rezepte über die App kaufbar sein. Für die Nutzung von SLP-Rezepten benötigen die Spieler hingegen die Desktop- oder Android-Version.

Ebenfalls soll es aufrüstbare Starter-Achsen geben. Diese können sowohl im Abenteuer- als auch Arenamodus verwendet werden. Dabei lassen sich diese Achsen durch die Verdienste von Klassenabzeichen und Ehrenmedaillen in dem Spiel aufwerten und somit die Karten verbessern.

Zur Feier der Erreichung des wichtigen Meilensteins von Axie Infinity wurde ein Wettbewerb für Social Content und Bewertungen für den App Store gestartet. Auf diese Weise soll die Leidenschaft der Community gezeigt werden, was sich noch einmal förderlich auf die Verbreitung auswirken könnte.

Axie Infinity Token (AXS) steigt nach Ankündigung von Launch im Apple App Store

Nach Bekanntgabe der Veröffentlichung von Axie Infinity: Origins im Apple App Store konnte der native Token des Ökosystems AXS am heutigen Tage starke Kursanstiege von mehr als 24,4 % bis auf 8,5 US-Dollar verzeichnen. Dort ist der Kurs jedoch am diagonalen Widerstand vorerst abgeprallt.

In diesem Zusammenhang setzte eine Korrektur um 16,1 % bis auf 7,13 US-Dollar ein. Seitdem konnte AXS jedoch wieder etwas steigen und steht am heutigen Tage noch immer über 6,8 % im Plus. Die nächsten wichtigen Widerstände für die Bullen sind 8,48, 9,72 und 13,91 US-Dollar.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.