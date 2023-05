Bitcoin bleibt unter 30.000 Dollar - Meme-Coins wie Pepe, AiDoge (AI) und SpongeBob (Sponge) dominieren den Markt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Weiterhin wenig Veränderung bei der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung. Eine ereignisreiche Woche geht zu Ende, der Bitcoin-Kurs zeigt sich allerdings von allen äußeren Umständen nur wenig beeindruckt. Zinserhöhungen und Arbeitsmarktdaten aus den USA haben nicht gereicht, um den BTC aus seiner Preisspanne zwischen 28.000 und 30.000 Dollar ausbrechen zu lassen. Investoren dauert die ganze Sache nun offenbar schon zu lange, was einer der Gründe sein dürfte, warum Meme-Coins wie AiDoge (AI), SpongeBob (Sponge) und Pepe aktuell so boomen. PEPE ist immerhin auf einen Gesamtwert von weit mehr als einer Milliarde Dollar gestiegen und $SPONGE überschattet den Erfolg von PEPE mit seinem Plus von 700 % am ersten Tag.

Der Freitag hat nochmal viel Euphorie am Aktien- und Kryptomarkt aufkommen lassen. Um den Bitcoin-Kurs auf 30.000 Dollar zu treiben, hat es allerdings erneut nicht gereicht. Nachdem starke Zahlen zum Arbeitsmarkt in den USA veröffentlicht wurden, ist vor allem der Aktienmarkt deutlich angestiegen. Apple hat im Tech-Bereich überzeugt, Banken-Aktien, die vorher stark eingebrochen sind, haben einen Teil ihrer Verluste wiedergutgemacht und auch der Kryptomarkt ist deutlich angestiegen. Für die wichtigen Hürden hat es allerdings wieder nicht gereicht.

Der Bitcoin notiert damit weiterhin unter der 30.000 Dollar Marke, nachdem der Kurs bei 29.800 USD sein Hoch gefunden hat und auch Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung der Welt (ETHER), konnte die aufkommende Dynamik nicht nutzen, um die 2.000 Dollar Hürde zu nehmen. Mit 29.410 Dollar ist der Preis für einen Bitcoin aktuell zwar noch in der Nähe der psychologisch wertvollen 30.000 Dollar Grenze, allerdings ist der Kryptomarkt tendenziell am Samstag und am Sonntag eher leicht rückläufig. Bis Montag ist es also leicht möglich, dass die 29.000 Dollar auch aufgegeben werden müssen.

Am Stundenchart ist bereits zu erkennen, dass in den frühen Morgenstunden bereits Verluste gemacht wurden und da am Wochenende eher wenig Neuigkeiten aufkommen, die sich dem entgegenstellen könnten, dürfte sich der Kurs auch auf etwas tieferem Niveau dann einpendeln. Auf Wochensicht liegt der BTC mit 0,03 % im Plus und zeigt damit keine nennenswerte Veränderung. Ethereum auf Platz 2 hat in den letzten 7 Tagen immerhin um 3,4 % zugelegt. Allerdings sind die Zahlen hier auch nicht neu. Die Top-Coins stecken fest – BTC zwischen 28.000 und 30.000 Dollar, ETH zwischen 1.800 und 2.000 Dollar. Währenddessen boomen die Meme-Coins. Dort überschlagen sich die Ereignisse.

Meme-Hype macht führende Coins lächerlich

Keine Frage, Bitcoin, Ethereum und Co. sind deshalb so hoch bewertet, weil sie einen starken Nutzen mit sich bringen. Allerdings ist es auch die Aussicht, dass mit Kryptowährungen immer wieder extrem hohe Renditen erzielt werden und Anleger teilweise über Nacht reich werden, die den Kryptomarkt insgesamt auch steigen lässt. Zu schön sind die Geschichten der Trader, die ein paar hundert Euro ausgegeben haben und damit zum Millionär geworden sind. Auch wenn unterm Strich natürlich – wie am Aktienmarkt auch – mehr Investoren Geld verlieren als gewinnen, ist die Verlockung zu groß, da die Gewinnmöglichkeiten einfach nicht mit anderen Assets vergleichbar sind. Das haben Meme-Coins in dieser Woche wieder bewiesen.

Da zur Zeit an den Märkten so oder so ein erhöhtes Risiko herrscht, egal in was man investiert, scheinen auch immer mehr Anleger bereit sein, sich in Meme-Coins zu versuchen und so wenigstens die Aussicht zu haben, dass es im Falle eines Erfolgs gleich richtig hohe Gewinne bringen kann. Das könnte mit einer der Gründe sein, warum die Spaßwährungen so boomen. Der Pepe Coin hat in dieser Woche erneut für viel Aufsehen gesorgt, indem er in seiner Spitze sogar auf eine Marktkapitalisierung von mehr als 1,6 Milliarden Dollar gestiegen ist. Nach dem Hype wurde nun auch noch das Listing auf Binance bestätigt und hat den Kurs gestern erneut um 100 % steigen lassen.

Aber nicht nur PEPE, der sich inzwischen einen Platz in den Top 50 der Kryptowährungen gesichert hat, konnte vom Hype profitieren. Auch beim Meme-Generator AiDoge.com ($AI) werden Tag für Tag Unsummen investiert. Nachdem gestern bekannt wurde, dass die 1,5 Millionen Dollar Marke im Presale überschritten wurde, steuert der Coin heute schon auf 1,9 Millionen Dollar zu. In den turbulenten Zeiten aktuell dürften Investoren sich vor allem über den garantieren Buchgewinn freuen, da der Coin aktuell noch günstiger zu haben ist, als er an den Kryptobörsen gelistet wird.

Auch wenn die bisher genannten Erfolge im Meme-Bereich beachtlich sind, ist es nichts im Vergleich zu dem, was der SpongeBob Token in dieser Woche gezeigt hat. Aus dem Nichts kommend ist der $SPONGE am ersten Tag um unglaubliche 700 % gestiegen und hat innerhalb der ersten 24 Stunden eine Marktkapitalisierung von weit mehr als 20 Millionen Dollar erreicht. Damit war das Plus gestern höher als bei FLOKI, PEPE und TURBO zusammen. Unter den aktuellen Voraussetzungen ist es leicht möglich, dass mit dem $SPONGE der nächste Meme-Coin auf eine Milliarden Dollar Marktkapitalisierung steigt. Der Start war auf jeden Fall schon deutlich besser als bei anderen erfolgreichen Coins. Bei SpongeBob haben nun alle die Gelegenheit, die PEPE, TURBO und FLOKI verpasst haben, von Anfang an dabei zu sein, da der $SPONGE Token noch keine 2 Tage alt ist.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

