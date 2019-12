Millennials vertrauen lieber auf Bitcoins als auf Warren Buffett

• Schwab-Studie als branchenführende Benchmark• Millennials setzen auf Bitcoin• Amazon und Apple gehen als Gewinner hervor

Charles Schwab publiziert 3. Quartalsreport 2019

Charles Schwab ist eine der größten US-amerikanischen Maklerfirmen, wenn nicht sogar die größte. Für den neuen Quartalsreport wurden die Daten von 142.000 Teilnehmern des Schwab-Altersvorsorgeplans über Self-Directed Brokerage Accounts, kurz SDBAs, analysiert. Über die SDBAs Brokerage Konten kann in Aktien, Anleihen, börsengehandelte Fonds, Investmentfonds und Wertpapiere investiert werden. Die Studie selber betitelt Charles Schwab als branchenführende Benchmark.

In der Analyse unterteilte das Unternehmen die Teilnehmer in drei Altersgruppen: In die Millennials, sprich alle derzeit 25- bis 39-Jährigen, in die Baby Boomer und die Generation X. Innerhalb der Studie sind 42 Prozent der Teilnehmer von der Generation X, 39 Prozent gehören zu den Baby Boomern und 13 Prozent sind Teil der Millennials.

Millennials investieren lieber in Bitcoin Trust

Generationsübergreifend investierten die meisten Teilnehmer immer noch in Investmentfonds, welche zusammen mit Aktien die Anlageformen mit den höchsten Vermögenswerten sind. 24 Prozent der teilnehmenden Millennials entschieden sich jedoch vermehrt für ETFs, von denen die Schwab U.S. Broad Market ETF, SPDR S&P 500 ETF und Vanguard Total Stock Market ETF am populärsten waren.

Schwab stellte generationsübergreifend ein Top Ten Aktien-Ranking auf, das zeigt, in welche Titel die Studienteilnehmer investiert haben. Dabei kristallisierte sich heraus, dass der Grayscale Bitcoin Trust Vermögensanteile der Millennials in Höhe von 1,84 Prozent besitzt, während in die Aktie von Börsenlegende Warren Buffetts Investmentholding Berkshire Hathaway nur 1,73 Prozent des Millennial-Vermögens investiert wurden. Die junge Assetklasse scheint also besser bei den jungen Anlegern anzukommen als der Traditionskonzern des legendären Erfolgsanlegers.

Beliebter als der Grayscale Bitcoin Trust sind bei den Millennials nur noch die Aktien von Facebook, Tesla, Apple und Amazon, wobei Amazon gefolgt von Apple die beliebteste Anlageoption ist. Disney und Netflix hatten bei den Millennials das Nachsehen, sie rangierten im Ranking sogar noch hinter Buffetts Firma.

Die älteren Jahrgänge sind bisher jedoch nicht so begeistert von Bitcoin-Investitionen, dementsprechend ist Buffetts Berkshire Hathaway-Aktie bei der Generation X und den Baby Boomern auf Platz drei der beliebtesten Aktien mit einem Vermögensanteil von über zwei Prozent, darüber liegen nur noch Apple und Amazon.

Grayscale bekam im Oktober Genehmigung für weiteren Kryptofonds

Die Krypto-Firma Grayscale Investments ist weiterhin auf dem Vormarsch, erst im Oktober genehmigte die Börsenaufsichtsbehörde FINRA einen weiteren Krypto-Fonds des Unternehmens, den Grayscale Digitale Cap Fund. Dieser Fonds ist quasi der erste Krypto-Fonds in den Vereinigten Staaten, der öffentlich genehmigt wurde und diversifiziert ist, sprich er enthält neben dem Bitcoin Anteile an Ethereum und XRP.

