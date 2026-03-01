Devisen im Blick

Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag wenig verändert.

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1515 US-Dollar gehandelt und damit etwas über dem Niveau vom Vorabend. Im frühen Handel war der Euro zeitweise bis auf 1,1466 gesunken, konnte die Verluste aber wieder wettmachen.

"Anleger werden weiter die Entwicklungen im Nahen Osten abwarten und sich taktisch zunehmend auf die zahlreichen bevorstehenden Zentralbankmeetings positionieren", kommentierten Analysten der Dekabank. In dieser Woche werden zahlreiche großer Zentralbanken ihre geldpolitischen Beschlüsse veröffentlichen. Die US-Notenbank Fed wird ihre Entscheidung am Mittwoch und die Bank of Japan sowie die Europäische Zentralbank (EZB) jeweils am Donnerstag bekannt geben.

Bereits am Dienstagmorgen hat die Notenbank von Australien den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 4,10 Prozent angehoben. "Die Entwicklungen im Nahen Osten bleiben weiterhin sehr unsicher, könnten aber in einer Vielzahl möglicher Szenarien die globale und nationale Inflation anheizen", heißt es in der Stellungnahme der Notenbank zur Zinsentscheidung. Der Australische Dollar konnte nach der Zinserhöhung zu den meisten anderen wichtigen Währungen zulegen.

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FRANKFURT (dpa-AFX)