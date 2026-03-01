DAX23.622 +0,3%Est505.756 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8800 -1,1%Nas22.374 +1,2%Bitcoin64.488 -0,8%Euro1,1510 +0,1%Öl102,7 +1,6%Gold5.014 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 TUI TUAG50 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unentschlossen -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus -- Infineon, STMicro und NXP verkünden Kooperation mit NVIDIA -- Sartorius, Rüstungsaktien, Siemens Energy im Fokus
Top News
Siemens Energy-Aktie zwischen Volatilität und Zukunftstrend - lohnt sich der Kauf? Siemens Energy-Aktie zwischen Volatilität und Zukunftstrend - lohnt sich der Kauf?
Unilever: Jetzt startet die stärkste Zeit des Jahres Unilever: Jetzt startet die stärkste Zeit des Jahres
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Devisen im Blick

Nahost-Konflikt im Fokus: Euro wenig verändert

17.03.26 10:33 Uhr
Devisenmarkt im Fokus: Euro reagiert kaum auf Nahost-Lage | finanzen.net

Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag wenig verändert.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1510 USD 0,0009 USD 0,08%
Charts|News

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1515 US-Dollar gehandelt und damit etwas über dem Niveau vom Vorabend. Im frühen Handel war der Euro zeitweise bis auf 1,1466 gesunken, konnte die Verluste aber wieder wettmachen.

"Anleger werden weiter die Entwicklungen im Nahen Osten abwarten und sich taktisch zunehmend auf die zahlreichen bevorstehenden Zentralbankmeetings positionieren", kommentierten Analysten der Dekabank. In dieser Woche werden zahlreiche großer Zentralbanken ihre geldpolitischen Beschlüsse veröffentlichen. Die US-Notenbank Fed wird ihre Entscheidung am Mittwoch und die Bank of Japan sowie die Europäische Zentralbank (EZB) jeweils am Donnerstag bekannt geben.

Bereits am Dienstagmorgen hat die Notenbank von Australien den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 4,10 Prozent angehoben. "Die Entwicklungen im Nahen Osten bleiben weiterhin sehr unsicher, könnten aber in einer Vielzahl möglicher Szenarien die globale und nationale Inflation anheizen", heißt es in der Stellungnahme der Notenbank zur Zinsentscheidung. Der Australische Dollar konnte nach der Zinserhöhung zu den meisten anderen wichtigen Währungen zulegen.

/jkr/jsl/nas

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Nomad_Soul / Shutterstock.com, filmfoto / Shutterstock.com