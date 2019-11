Über diese Kryptowährungen wird am häufigsten getweetet

• Bitcoin, Ripple, Ethereum und IOTA• Tweets im Zusammenhang mit Marktkapitalisierung und Preis• IOTA als heimlicher Sieger

Die meisten Twitter-Verlinkungen

Die Plattform BitInfoCharts hat sich die täglichen Tweets rund um Bitcoin, Ethereum, Ripple und IOTA angeschaut und die Daten anhand eines historischen Diagramms aufgezeigt. Eine Auswertung dieser Daten ergibt ein klares Ergebnis: Bitcoin kann die meisten Twittererwähnungen verzeichnen, gefolgt von Ripple, Ethereum und IOTA an letzter Stelle.

Sie möchten in Kryptowährungen investieren? Unsere Ratgeber erklären, wie es innerhalb von 15 Minuten geht:

» Bitcoin kaufen, Ripple kaufen, IOTA kaufen, Litecoin kaufen, Ethereum kaufen, Monero kaufen.

Bitcoin

Das Ergebnis von bis zu 42.000 Verlinkungen täglich, mit dem Hashtag "Bitcoin", lässt sich besonders auf die hohe mediale Aufmerksamkeit der Kryptowährung zurückführen. Auffällig ist auch, dass die Kurven der Anzahl der Tweets, der Marktkapitalisierung und des Preises einen Zusammenhang aufzeigen. Als der Bitcoin am 24. September einbrach, stiegen zeitgleich die verlinkten Twitterposts auf knapp 22.000 Erwähnungen am Tag. Auch an weiteren Tagen, an denen der Bitcoin Bewegungen aufwies, stieg gleichzeitig die Nutzung des Twitter-Hashtags. Bitcoin verfügt mittlerweile über eine Marktkapitalisierung von über 154 Milliarden Dollar.

Ripple und Ethereum

Im historischen Diagramm von BitInfoCharts weisen Ripple und Ethereum eine ähnliche Kurve auf. Nach Marktkapitalisierung schafft Ether es jedoch direkt hinter Bitcoin auf den zweiten Rang. Ether-Token übersteigen den Dollar-Wert von Ripple um knapp 9 Milliarden Dollar. Schaut man sich jedoch die vergangenen drei Monate an, gab es nur wenige Tage, an denen mehr Tweets mit dem Hashtag Ethereum gepostet wurden, die Mehrzahl kann die Twitterverlinkung XRP aufweisen.

IOTA

Der heimliche Sieger der Twitterposts ist jedoch eine ganz andere Kryptowährung. Denn wenn man die Marktkapitalisierung im direkten Verhältnis zu den Twitter-Posts sieht, dann wird deutlich, dass IOTA sich als Gewinner betrachten kann. Die vergleichsweise kleine Kryptowährung hat im Vergleich deutlich die Nase vorn und liegt noch vor Bitcoin, Ethereum und XRP. Denn obwohl IOTA als eine der kleinsten Kryptowährungen gilt, gibt es täglich bis zu 2.000 Tweets.

Redaktion finanzen.net

Das könnte Sie auch interessieren: JETZT NEU - Bitcoin & Co. über die finanzen.net App handeln

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com