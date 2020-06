Euro deutlich über 1,13 US-Dollar - die Gründe

Werbung Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1342 Dollar und notierte damit etwas höher als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1253 (Freitag: 1,1304) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8887 (0,8846) Euro.

Bereits am Montagabend hatten neue geldpolitische Entscheidungen der US-Notenbank (Fed) dem Euro Auftrieb verleihen und die Gemeinschaftswährung über 1,13 Dollar gehievt. Die Fed will zur Stabilisierung der Finanzmärkte in der Corona-Krise nun auch einzelne Unternehmensanleihen kaufen.

Vor diesem Hintergrund hat sich die Stimmung an den Finanzmärkten generell wieder aufgehellt, zumal am Dienstagmorgen Japans Notenbank nachlegte und ihre Corona-Hilfen für Unternehmen kräftig aufstockte. Als Antrieb hinzu kam, dass US-Präsident Donald Trump zur Bekämpfung der Corona-Krise Kreisen zufolge eine weitere Billion Dollar über Infrastruktur-Ausgaben in die heimische Wirtschaft pumpen will.

