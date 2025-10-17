DAX23.752 -2,1%Est505.571 -1,4%MSCI World4.281 -0,3%Top 10 Crypto14,19 -4,9%Nas22.563 -0,5%Bitcoin89.724 -2,9%Euro1,1700 +0,1%Öl60,17 -1,4%Gold4.340 +0,3%
USA & Frankreich im Blick

Darum legt der Eurokurs zum US-Dollar weiter zu

17.10.25 10:02 Uhr
Euro Dollar Kurs: Warum sich der Euro zum US-Dollar weiter stärker zeigt

Der Kurs des Euro hat am Freitag weiter zugelegt.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
8,3379 CNY 0,0111 CNY 0,13%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8710 GBP 0,0010 GBP 0,11%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
9,0894 HKD 0,0067 HKD 0,07%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
175,1400 JPY -0,7100 JPY -0,40%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1700 USD 0,0011 USD 0,09%
Charts|News
USD/EUR (US-Dollar-Euro)
0,8547 EUR -0,0009 EUR -0,10%
Charts|News

Die Gemeinschaftswährung Euro stieg über 1,17 US-Dollar bis auf ein Tageshoch bei 1,1728 Dollar. Am Vormittag wurde sie aber wieder etwas tiefer bei 1,17 Dollar gehandelt und damit leicht über dem Niveau vom Vorabend.

Am Montag war der Euro deutlich tiefer bei etwa 1,1550 Dollar in die Woche gestartet. Im Wochenverlauf hatte vor allem die Aussicht auf weiter sinkende Leitzinsen in den USA die US-Währung belastet und der Euro konnte im Gegenzug zulegen. Zudem wurde der Dollar auch durch die teilweise Schließung von Bundesbehörden in den USA unter Druck gesetzt. Nach mehr als zwei Wochen gibt es weiter keine Hinweise, die auf ein Ende des "Shutdown" hindeuten.

Gestützt wurde der Euro auch durch die politische Entwicklung in Frankreich. Zuletzt hatte Premierminister Sebastien Lecornu Misstrauensvoten im Parlament überstanden. Damit ist die politische Unsicherheit in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone wieder gesunken.

/jkr/jsl/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

