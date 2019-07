Darum legt der Euro leicht zu - Britisches Pfund setzt Talfahrt fort

Werbung Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren 80,6% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1147 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Euro-Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1119 Dollar festgesetzt.

Das britische Pfund setzte seine Talfahrt der vergangenen Tage fort. Gegenüber dem US-Dollar fiel die Währung Großbritanniens bis auf 1,2119 Dollar. Das ist der tiefste Stand seit März 2017. Zuletzt konnte sich das Pfund aber etwas erholen.

Hauptgrund für die Kursverluste ist die Erwartung, dass mit der neuen politischen Führung um Premierminister Boris Johnson ein Brexit ohne Austrittsabkommen mit der EU wahrscheinlicher geworden ist. Johnson will mit der EU über ein neues Austrittsabkommen verhandeln, was die EU bisher strikt ablehnt. Bewegen sich beide Seiten nicht aufeinander zu, bleibt nur ein "No-Deal-Brexit", der als hohes Konjunkturrisiko gilt.

Schwache Konjunkturdaten aus Deutschland und der Eurozone bewegten den Euro unterdessen kaum. Die Stimmung der deutschen Verbraucher trübte sich zum dritten Mal in Folge ein. Im Euroraum sank die Wirtschaftsstimmung auf einen dreijährigen Tiefstand. Die Zahlen dürften die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem Kurs hin zu einer noch lockereren Geldpolitik bestätigen.

Nicht nur die EZB, auch die US-Notenbank Fed steuert auf eine Lockerung ihrer Geldpolitik zu. An den Märkten wird fest damit gerechnet, dass die Federal Reserve am Mittwochabend ihren Leitzins zum ersten Mal seit der schweren Finanzkrise 2008 reduzieren wird. Als Hauptgründe gelten das schwache globale Wachstum und die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und anderen Wirtschaftsmächten.

