Darum ist der Eurokurs gefallen - Britisches Pfund unter Druck

Werbung Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren 80,6% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Im Tief war die Gemeinschaftswährung Euro mit 1,0958 Dollar so günstig zu haben wie letztmals im Mai 2017.

Zuletzt wurde mit 1,0969 Dollar wieder etwas mehr gezahlt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zwischenzeitlich auf 1,0968 (Freitag: 1,1036) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9117 (0,9061) Euro.

Die Impulse im Handel zwischen Euro und Dollar hielten sich in Grenzen - unter anderem, weil die Finanzmärkte in den USA am "Labor Day" feiertagsbedingt geschlossen blieben. Die am Morgen veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone gaben dem Markt keine Impulse. Die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe hellte sich im August etwas auf. Allerdings wurde damit nur eine erste Schätzung bestätigt.

Mehr Bewegung gab es beim britischen Pfund, das unter anderem unter schwachen Stimmungsdaten aus der britischen Industrie litt. Belastet vom Handelskonflikt und der Brexit-Unsicherheit war der Einkaufsmanagerindex überraschend auf den tiefsten Stand seit Juli 2012 gesunken. Hinzu kamen Spekulationen über Regierungspläne für eine schnelle Neuwahl des Parlaments.

/jsl/fba/tih

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Claudio Divizia / Shutterstock.com, evp82 / Shutterstock.com