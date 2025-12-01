DAX23.837 +0,3%Est505.668 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -0,9%Nas23.366 +0,7%Bitcoin74.653 -4,2%Euro1,1591 ±-0,0%Öl63,32 +0,2%Gold4.239 +0,6%
Prestigeobjekt

Die teuerste Grafikkarte besteht aus purem Gold

01.12.25 03:41 Uhr
5 Kilogramm pures Gold: Luxus-Grafikkarte sprengt alle Preisrekorde | finanzen.net

Asus präsentierte auf der Bilibili World 2025 die wohl teuerste Grafikkarte aller Zeiten: Eine RTX 5090 mit 5 kg purem Gold - Materialwert rund 500.000 Dollar. Ein Prestigeobjekt, kein Alltagsgerät.

Goldrausch auf der Bilibili World: Asus zeigt Luxus-GPU

Asus sorgte auf der Messe Bilibili World 2025 für Aufsehen: Der Hersteller präsentierte mit der ROG RTX 5090 Astral Real Gold Edition eine Sonderanfertigung, bei der ganze fünf Kilogramm Feingold zum Einsatz kamen - das berichtet IT Home. Das Gesamtgewicht der Grafikkarte liegt bei 7,24 Kilogramm und macht sie laut Winfuture zur wohl schwersten und teuersten GPU, die je gebaut wurde. Der reine Materialwert beträgt rund 500.000 US-Dollar.

Von der Kühlrippe bis zur Backplate: Echtgold statt Aluminium

Bei der Sonderedition kommt nicht nur eine goldene Beschichtung zum Einsatz - große Teile der Grafikkarte bestehen tatsächlich aus massivem Feingold. Der Kühlerrahmen und die Backplate sind vollständig aus Gold gefertigt. Auch die Kühlrippen und Heatpipes zeigen sich in edlem Goldglanz. Technisch basiert das Modell auf der luftgekühlten RTX 5090 Astral mit NVIDIAs GB202-GPU.

Vergleich mit Dhahab Edition: Vom Luxus zum Wahnsinn

Schon die reguläre Asus ROG RTX 5090 ist mit einem Preis von rund 3.000 Euro ein echtes High-End-Produkt. Doch Asus hatte zuvor bereits mit der sogenannten Dhahab Edition für Aufsehen gesorgt - eine vergoldete Version mit rund 6,5 Gramm Gold, die je nach Markt für 7.000 bis 20.000 US-Dollar gehandelt wurde. Die neue Real-Gold-Version setzt dem Ganzen jedoch die Krone auf: Sie ist über 160-mal teurer - bietet technisch aber die gleiche Leistung, wie Tomshardware betont.

Prestigeobjekt statt Praxis-GPU

Die goldene RTX 5090 ist nicht für den praktischen Einsatz gedacht, sondern wurde als Ausstellungsstück konzipiert. Denkbar ist laut Winfuture eine spätere Versteigerung für wohltätige Zwecke oder das Einschmelzen des Goldes nach der Messe. Auch wenn Gold in der Elektronik üblich ist, wird es normalerweise nur in winzigen Mengen verwendet - fünf Kilogramm sind in dieser Form bislang einmalig. Tomshardware sieht in der Karte daher weniger ein technisches Produkt als vielmehr ein Statussymbol für Vitrinen, Sammler - oder den Tresor.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Juk86 / Shutterstock.com

