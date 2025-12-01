Die teuerste Grafikkarte besteht aus purem Gold
Asus präsentierte auf der Bilibili World 2025 die wohl teuerste Grafikkarte aller Zeiten: Eine RTX 5090 mit 5 kg purem Gold - Materialwert rund 500.000 Dollar. Ein Prestigeobjekt, kein Alltagsgerät.
Werte in diesem Artikel
Goldrausch auf der Bilibili World: Asus zeigt Luxus-GPU
Asus sorgte auf der Messe Bilibili World 2025 für Aufsehen: Der Hersteller präsentierte mit der ROG RTX 5090 Astral Real Gold Edition eine Sonderanfertigung, bei der ganze fünf Kilogramm Feingold zum Einsatz kamen - das berichtet IT Home. Das Gesamtgewicht der Grafikkarte liegt bei 7,24 Kilogramm und macht sie laut Winfuture zur wohl schwersten und teuersten GPU, die je gebaut wurde. Der reine Materialwert beträgt rund 500.000 US-Dollar.
Von der Kühlrippe bis zur Backplate: Echtgold statt Aluminium
Bei der Sonderedition kommt nicht nur eine goldene Beschichtung zum Einsatz - große Teile der Grafikkarte bestehen tatsächlich aus massivem Feingold. Der Kühlerrahmen und die Backplate sind vollständig aus Gold gefertigt. Auch die Kühlrippen und Heatpipes zeigen sich in edlem Goldglanz. Technisch basiert das Modell auf der luftgekühlten RTX 5090 Astral mit NVIDIAs GB202-GPU.
Vergleich mit Dhahab Edition: Vom Luxus zum Wahnsinn
Schon die reguläre Asus ROG RTX 5090 ist mit einem Preis von rund 3.000 Euro ein echtes High-End-Produkt. Doch Asus hatte zuvor bereits mit der sogenannten Dhahab Edition für Aufsehen gesorgt - eine vergoldete Version mit rund 6,5 Gramm Gold, die je nach Markt für 7.000 bis 20.000 US-Dollar gehandelt wurde. Die neue Real-Gold-Version setzt dem Ganzen jedoch die Krone auf: Sie ist über 160-mal teurer - bietet technisch aber die gleiche Leistung, wie Tomshardware betont.
Prestigeobjekt statt Praxis-GPU
Die goldene RTX 5090 ist nicht für den praktischen Einsatz gedacht, sondern wurde als Ausstellungsstück konzipiert. Denkbar ist laut Winfuture eine spätere Versteigerung für wohltätige Zwecke oder das Einschmelzen des Goldes nach der Messe. Auch wenn Gold in der Elektronik üblich ist, wird es normalerweise nur in winzigen Mengen verwendet - fünf Kilogramm sind in dieser Form bislang einmalig. Tomshardware sieht in der Karte daher weniger ein technisches Produkt als vielmehr ein Statussymbol für Vitrinen, Sammler - oder den Tresor.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Asustek Computer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Asustek Computer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere News
Bildquellen: Juk86 / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.11.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.11.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.11.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.11.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen