Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Am Mittwochvormittag zieht der Goldpreis an. Um 10:10 Uhr kletterte der Goldpreis um 0,19 Prozent auf 2.470,15 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (2.465,40 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Silberpreis Zugewinne in Höhe von 0,18 Prozent auf 27,90 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 27,85 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Platinpreis im Sinkflug. Um 10:09 Uhr gibt der Platinpreis um -0,58 Prozent auf 935,50 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 941,00 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben präsentiert sich der Palladiumpreis mit einem Kursgewinn. Um 10:10 Uhr notiert der Palladiumpreis 0,80 Prozent stärker bei 950,00 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 942,50 US-Dollar.

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (Brent) gewinnt 0,21 Prozent auf 81,14 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 80,69 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (WTI) Zugewinne in Höhe von 0,17 Prozent auf 78,80 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 78,35 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Baumwolle Gewinne verbuchen. Um 09:40 Uhr steigt der Baumwolle um 0,31 Prozent auf 0,68 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,67 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich der Haferpreis mit einem Kursgewinn. Um 10:00 Uhr notiert der Haferpreis 0,31 Prozent stärker bei 3,24 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 3,23 US-Dollar.

Währenddessen wird der Maispreis bei 3,77 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,07 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,78 US-Dollar).

Derweil notiert der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,18 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,05 Prozent.

Daneben verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,32 Prozent auf 2,17 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,15 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Heizölpreis um 0,42 Prozent auf 63,40 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 63,14 US-Dollar.

Währenddessen wird der Kohlepreis bei 122,85 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,93 Prozent im Vergleich zum Vortag (121,75 US-Dollar).

