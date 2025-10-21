DAX24.229 -0,1%Est505.678 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,73 -5,7%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.685 -2,4%Euro1,1624 -0,2%Öl60,99 +0,1%Gold4.267 -2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA thyssenkrupp 750000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt bei Treffen mit Xi in Südkorea auf Handelsdeal: DAX wenig verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün -- Partnerschaft von ams und Meta? -- Netflix öffnet Bilanz -- Gold, TKMS im Fokus
Top News
Edenred: Expansion bei KMU-Kunden sowie regulatorische Änderungen bei Essensgutscheinen in acht Ländern beleben das Geschäft! Edenred: Expansion bei KMU-Kunden sowie regulatorische Änderungen bei Essensgutscheinen in acht Ländern beleben das Geschäft!
Geht die Kursrally nach dem fulminanten Börsengang weiter? So schlägt sich die TKMS-Aktie am zweiten Handelstag Geht die Kursrally nach dem fulminanten Börsengang weiter? So schlägt sich die TKMS-Aktie am zweiten Handelstag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
IEA-Prognose

Weshalb die Ölpreise erneut nachgeben

21.10.25 10:27 Uhr
Darum bleiben die Ölpreise im Rückwärtsgang | finanzen.net

Die Ölpreise sind am Dienstag erneut gefallen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
61,10 USD 0,16 USD 0,26%
News
Ölpreis (WTI)
57,13 USD -0,09 USD -0,16%
News

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete 60,77 US-Dollar. Das waren 24 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Auslieferung im November sank um 29 Cent auf 57,23 Dollar.

Der jüngste Abwärtstrend bei den Ölpreisen setzte sich so fort. An den Märkten wird ein großes weltweites Überangebot an Rohöl erwartet. Dies wurde auch durch die jüngste Prognose der Internationalen Energieagentur bestätigt. Das Ölkartell Opec+ hatte zuletzt eine weitere Erhöhung ihres Angebots beschlossen.

Einer jüngsten Studie der US-Bank Citigroup zufolge könnte der Ölpreis auf 50 Dollar je Barrel fallen. Voraussetzung sei eine Entspannung im Ukraine-Krieg. Trump und Putin hatten sich vergangene Woche telefonisch auf Budapest als Ort eines Treffens verständigt. Einen Termin dafür gibt es bislang nicht.

/jsl/la/mis

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: ded pixto / Shutterstock.com, panbazil / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ölpreis